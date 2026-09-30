Ultimo turno per Giuseppe Parisi, va in pensione il caposquadra esperto dei vigili del fuoco di Sanremo

Sanremo. L’ultima timbratura, poi una nuova vita lontano dai turni, dalle sirene e dagli interventi. Si conclude oggi la lunga carriera nei Vigili del Fuoco di Giuseppe Parisi, capoturno del distaccamento di Sanremo, che raggiunge la meritata pensione con la qualifica di caposquadra esperto.

Un percorso professionale costruito attraverso diversi Comandi e segnato da anni di servizio operativo. Parisi ha iniziato la propria carriera al comando dei vigili del fuoco di Asti, per poi trasferirsi a Savona, prestando servizio con le qualifiche di vigile e autista. La successiva promozione a caposquadra lo ha portato a Busto Arsizio, prima dell’approdo al Comando provinciale di Imperia e, in particolare, al distaccamento di Sanremo. Qui è entrato a far parte del turno D, con il quale conclude oggi la propria esperienza professionale. Anni trascorsi affrontando emergenze, servizi e interventi, durante i quali Parisi, ricordano i colleghi, si è distinto per professionalità, serietà e senso di responsabilità, diventando nel tempo un punto di riferimento per il personale del distaccamento.

Ed è proprio dal turno D che arriva il saluto più sentito nel giorno del pensionamento. I colleghi lo ringraziano per gli anni trascorsi insieme, per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel lavoro quotidiano e per l’esperienza che ha saputo trasmettere a chi ha condiviso con lui il servizio. Un rapporto che, con il passare degli anni, è andato oltre quello professionale. Oggi i vigili del fuoco del turno D salutano infatti non soltanto il loro capoturno, ma «un amico e un compagno di tante giornate, tanti servizi e tante esperienze condivise».