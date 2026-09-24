Ugl Terziario, visita istituzionale al Casinò del segretario nazionale Luigi Giulio De Mitri Pugno
Occasione cruciale per avviare un confronto costruttivo e permanente tra il sindacato, i lavoratori e la proprietà dell’azienda matuziana
Sanremo. Si è conclusa nei giorni scorsi la visita istituzionale del segretario nazionale Ugl Terziario, Luigi Giulio De Mitri Pugno, presso il Casinò di Sanremo, occasione cruciale per avviare un confronto costruttivo e permanente tra il sindacato, i lavoratori e la proprietà dell’azienda matuziana.
La delegazione sindacale, guidata dal segretario nazionale De Mitri Pugno, ha visto la partecipazione di Roberto Spina per il coordinamento nazionale; di Alfredo Valeggio per la Utl Provinciale; di Massimiliano Moroni, e Alessandro Deveronico per la segreteria provinciale Ugl Terziario, oltre a Fabrizio Gambacorta e Alessandro Romeo in rappresentanza della segreteria Rsa. Durante i sopralluoghi operativi nelle sale da gioco e nelle diverse aree aziendali, la rappresentanza Ugl ha potuto osservare direttamente i lavoratori all’opera, valorizzando le elevate professionalità e le unicità delle mansioni che caratterizzano la struttura. Un passaggio rilevante è stato dedicato all’incontro con il dirigente responsabile della Sicurezza e della Tutela del Patrimonio, Paolo Farchetti, figura fondamentale per garantire l’equilibrio tra l’osservanza delle rigide procedure normative e l’operatività gestionale della casa da gioco, a salvaguardia sia dei clienti sia dei dipendenti.
Sul fronte istituzionale, aziendale, e turistico, la delegazione ha interloquito con il presidente del Casinò Giuseppe Di Meco, e con l’assessore al Turismo, avvocato Alessandro Sindoni, in rappresentanza del comune di Sanremo.
A margine degli incontri, il segretario nazionale De Mitri Pugno ha espresso grande soddisfazione per il ritorno nella città dei fiori, sottolineando lo sviluppo dell’offerta turistica locale: «Tornare a Sanremo dopo diversi anni permette di apprezzare una città visibilmente cresciuta e migliorata. Sanremo non è solo Casinò e Festival, ma rappresenta un vero e proprio volano per tantissime attività turistiche ricettive, commerciali e di servizio che vivono e prosperano grazie alla forza lavoro del comparto Terziario. La qualità dell’accoglienza, la bellezza del centro storico e del porto, il valore unico della pista ciclopedonale costiera e delle spiagge attrezzate testimoniano una straordinaria capacità di attrarre un turismo variegato, dal grande pubblico fino ai segmenti d’élite. È nostra intenzione tornare presto per inaugurare una nuova sede sindacale UGL proprio a Sanremo, offrendo così un presidio e un punto di riferimento costante per le lavoratrici e i lavoratori del territorio».