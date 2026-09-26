Travolto da un tir a Vallecrosia, Antonio Beltrame: «Grazie a chi mi ha salvato, sono tornato dalla mia famiglia»

Vallecrosia al Mare. Dopo l’incidente con un tir, avvenuto giovedì 17 settembre a Vallecrosia al Mare, Antonio Beltrame, infermiere in pensione rimasto coinvolto nello schianto, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che lo hanno soccorso e assistito nei momenti immediatamente successivi all’incidente e durante il ricovero in ospedale.

Beltrame ha affidato il suo pensiero a una lettera, nella quale ripercorre idealmente quei momenti e ringrazia, uno dopo l’altro, le persone che lo hanno assistito, i Vigili del fuoco, il personale sanitario, la Polizia Locale, i familiari e gli amici che gli sono stati vicini. Un messaggio nel quale trova spazio anche la fede e il pensiero per la sua famiglia, dalla quale è potuto tornare dopo la drammatica esperienza.

Di seguito il testo integrale della lettera: «Sono Beltrame Antonio l’infermiere in pensione che giovedì 17 settembre è rimasto coinvolto nell’incidente con il tir a Vallecrosia. Sentivo forte il desiderio di scrivervi per ringraziare in particolare il signor Marcello dell’Agenzia Mavi che, presente sul posto, mi ha prestato il primo soccorso. Infinita riconoscenza».

«Voglio poi ringraziare i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che, prontamente intervenuti, mi hanno assistito con tutta la loro professionalità e gentilezza. Un ringraziamento al Medico e all’infermiere del 118, in una situazione così difficile e preoccupante mi hanno donato tutta la loro professionalità e amore».

«Grazie alla Polizia Locale di Vallecrosia per l’opera prestata in una situazione così complicata e particolare.

Ringrazio, poi, il personale medico, infermieristico del Pronto Soccorso di Sanremo e del Reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Borea. Infinite grazie».

«Ringrazio parenti ed amici, tutti coloro che mi hanno aiutato e che mi sono stati vicini anche solo con il pensiero».