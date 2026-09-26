Travolto da un tir a Vallecrosia, Antonio Beltrame: «Grazie a chi mi ha salvato, sono tornato dalla mia famiglia»
Il 17 settembre era stato travolto da un tir in via Roma
Vallecrosia al Mare. Dopo l’incidente con un tir, avvenuto giovedì 17 settembre a Vallecrosia al Mare, Antonio Beltrame, infermiere in pensione rimasto coinvolto nello schianto, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che lo hanno soccorso e assistito nei momenti immediatamente successivi all’incidente e durante il ricovero in ospedale.
Beltrame ha affidato il suo pensiero a una lettera, nella quale ripercorre idealmente quei momenti e ringrazia, uno dopo l’altro, le persone che lo hanno assistito, i Vigili del fuoco, il personale sanitario, la Polizia Locale, i familiari e gli amici che gli sono stati vicini. Un messaggio nel quale trova spazio anche la fede e il pensiero per la sua famiglia, dalla quale è potuto tornare dopo la drammatica esperienza.
Di seguito il testo integrale della lettera: «Sono Beltrame Antonio l’infermiere in pensione che giovedì 17 settembre è rimasto coinvolto nell’incidente con il tir a Vallecrosia. Sentivo forte il desiderio di scrivervi per ringraziare in particolare il signor Marcello dell’Agenzia Mavi che, presente sul posto, mi ha prestato il primo soccorso. Infinita riconoscenza».
«Voglio poi ringraziare i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che, prontamente intervenuti, mi hanno assistito con tutta la loro professionalità e gentilezza. Un ringraziamento al Medico e all’infermiere del 118, in una situazione così difficile e preoccupante mi hanno donato tutta la loro professionalità e amore».
«Grazie alla Polizia Locale di Vallecrosia per l’opera prestata in una situazione così complicata e particolare.
Ringrazio, poi, il personale medico, infermieristico del Pronto Soccorso di Sanremo e del Reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Borea. Infinite grazie».
«Ringrazio parenti ed amici, tutti coloro che mi hanno aiutato e che mi sono stati vicini anche solo con il pensiero».
«Infine: un’enorme preghiera a Dio che mi ha permesso di uscire da quella drammatica situazione con la Sua miracolosa protezione, permettendomi di ritornare da mia moglie (da 55 anni sposati), dalle mie figlie, dai nipoti e generi. Antonio.»