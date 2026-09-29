“Tra cuore e ragione”, al teatro del Casinò di Sanremo lo spettacolo di teatroterapia di Ats Liguria-Area 1

Sanremo. Lunedì 5 ottobre 2026, alle 18.30, il Teatro del Casinò di Sanremo ospiterà “Tra cuore e ragione – Talk show che esplora il mondo delle emozioni”, spettacolo conclusivo del percorso di teatroterapia promosso nell’ambito dei servizi di Salute Mentale di Ats Liguria – Area 1.

Protagonisti della serata saranno gli ospiti e gli operatori dei Centri di Salute Mentale di Sanremo, Bordighera e Imperia, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra emozioni, pensieri e vissuti, attraverso la formula coinvolgente del talk show. Il progetto si inserisce nelle attività del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, diretto dal dottor Marco Mollica. Il laboratorio è stato curato dalla dottoressa Michela Moccafiche, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. Lo spettacolo rappresenta il momento conclusivo di un percorso espressivo e terapeutico sviluppato nel corso dell’anno. Il ha utilizzato le tecniche teatrali come strumento per favorire il benessere, la consapevolezza di sé e la possibilità di esprimere attraverso il corpo, la voce e la creatività emozioni ed esperienze personali.

Il lavoro ha previsto esercizi di respirazione e rilassamento, attività dedicate alla mimica e all’espressività, momenti di gioco e improvvisazione e un costante confronto all’interno del gruppo. Proprio dalla condivisione delle esperienze e degli stimoli emersi durante gli incontri ha preso forma, passo dopo passo, un copione originale, destinato ora a incontrare il pubblico. La dimensione collettiva costituisce uno degli aspetti centrali della teatroterapia: il gruppo offre infatti l’opportunità di riconoscersi nelle esperienze degli altri, comprendere meglio le proprie emozioni, sviluppare nuove modalità relazionali e favorire una maggiore apertura verso l’esterno.

«La teatroterapia rappresenta uno strumento prezioso all’interno dei percorsi riabilitativi perché consente alle persone di sperimentare modalità nuove per esprimersi, entrare in relazione e valorizzare le proprie risorse – dichiara il direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Marco Mollica – Lo spettacolo è il risultato di un lavoro costruito nel tempo, nel quale ospiti e operatori hanno condiviso esperienze, emozioni e creatività. Salire sul palcoscenico significa portare a compimento questo percorso e aprirlo all’incontro con la comunità».

«Iniziative come questa mostrano concretamente come la salute si costruisca anche attraverso le relazioni, l’ascolto e la partecipazione – aggiunge il direttore dell’Area sociosanitaria locale 1, Marino Anfosso – Il teatro diventa uno spazio di espressione e inclusione, capace di riconoscere il valore e le potenzialità di ogni persona e di contribuire al superamento dei pregiudizi e dello stigma che ancora accompagnano il disagio psichico. Ringrazio tutti i partecipanti e gli operatori che

hanno reso possibile questo importante momento di condivisione con la cittadinanza».