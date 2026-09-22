Torna il consiglio comunale a Ospedaletti, tutti i punti all’ordine del giorno
Convocato per giovedì 24 settembre alle 19
Ospedaletti. Il Consiglio Comunale di Ospedaletti è stato convocato per giovedì 24 settembre alle 19 in sessione straordinaria e in seduta pubblica per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. approvazione dei verbali dal n. 16 al n. 19 della seduta del consiglio comunale svoltasi in data 11 giugno 2026
2. approvazione dei verbali dal n. 24 al n. 30 della seduta del consiglio comunale svoltasi in data 30 luglio 2026
3. nomina revisore dei conti triennio 2026/2029
4. modifica al documento unico di programmazione 2026/2028 e conseguente adeguamento delle poste di bilancio – variazione n. 6 al bilancio di previsione 2026/2028
5. bozza del nuovo statuto di p.u.po.li. fondazione per la promozione dell’universita’ nel ponente ligure – approvazione
In apertura di seduta verrà conferito un riconoscimento a Carlo Marchegiani per la storica attività alberghiera “Albergo Savoia” svolta dal 1959.