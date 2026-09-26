Torna a Bordighera il “Raduno on the beach”: appuntamento il 14 novembre

Ventimiglia Bordighera e dintorni

La manifestazione si svolgerà sul tratto di litorale tra l’impianto di depurazione e il confine con il Comune di Vallecrosia

Bordighera. Via libera della giunta comunale di Bordighera allo svolgimento del “Raduno on the beach”: manifestazione automobilistica dedicata ai fuoristrada 4×4, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Club 4×4 Riviera dei Fiori di Vallecrosia.

Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione ha approvato l’utilizzo di una porzione di spiaggia demaniale per lo svolgimento dell’iniziativa, in programma domenica 15 novembre 2026.

La manifestazione si svolgerà sul tratto di litorale tra l’impianto di depurazione e il confine con il Comune di Vallecrosia. Per consentire all’associazione di predisporre il percorso e il tracciato necessario allo svolgimento della prova, è stata inoltre richiesta la disponibilità dell’area già a partire da sabato 14 novembre.

Nella delibera, la giunta evidenzia come si tratti di un’iniziativa sportiva che si svolge nel periodo autunnale ormai da diversi anni e che è stata ideata e sviluppata dall’associazione con l’impegno dei propri aderenti.

L’amministrazione comunale ha quindi ritenuto di poter autorizzare lo svolgimento della manifestazione, demandando all’Ufficio Demanio Marittimo e al Comando di Polizia Locale l’adozione dei provvedimenti necessari.