Terra Madre 2026 a Torino: il bilancio della manifestazione tra cibo e biodiversità

Quattro giorni intensi, vissuti camminando in lungo e in largo per il centro di Torino, esplorando ogni singolo stand e perdendosi tra i colori, le lingue e i profumi di un evento che ha trasformato la città. Essere presenti a questa edizione di Terra Madre Salone del Gusto – che ha celebrato i 40 anni di Slow Food e i 30 del Salone – significa toccare con mano una realtà viva, fatta di volti, storie e progetti che non si limitano a guardare al futuro, ma lo stanno già costruendo.

Girando tra i padiglioni e le bancarelle del Mercato, l’impatto visivo e umano è stato straordinario. Ho incontrato tantissime persone, produttori arrivati da ogni angolo del pianeta e promotori di progetti visionari e concreti al tempo stesso. Dietro ogni banco c’è una piccola grande rivoluzione economica, sociale e ambientale: agricoltori, allevatori e pescatori che difendono la biodiversità e praticano l’agroecologia come risposta viva alle crisi del nostro tempo.

Una scommessa vinta per la città

Non si può raccontare questa edizione senza fare i conti con la dimensione urbana dell’evento. Portare Terra Madre nel cuore di Torino ha comportato inevitabilmente dei sacrifici: viabilità modificata, centro bloccato alle auto e non pochi disagi per chi vive e lavora quotidianamente tra questi palazzi. Eppure, a consuntivo, la scommessa si è rivelata straordinariamente vinta. I torinesi hanno risposto con una straordinaria capacità di accoglienza e di condivisione, sopportando le chiusure con pazienza e trasformando le strade in un grande abbraccio popolare. Per quattro giorni, Torino è stata a pieno titolo la capitale mondiale del cibo buono, sano e giusto, un punto di riferimento globale in cui il cibo è tornato ad essere lo strumento principe per unire i popoli, parlare di pace e immaginare un futuro fondato sul rispetto reciproco.