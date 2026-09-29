Tiro con l’arco, doppio impegno per l’Archery Club Ventimiglia

Ventimiglia. Doppio impegno nel fine settimana per l’Archery Club Ventimiglia, protagonista sia in gara sia alla Festa dello Sport organizzata a Ventimiglia.

Domenica 27 settembre, a San Bartolomeo al Mare, gli Arcieri di San Bartolomeo al Mare hanno organizzato una gara all’aperto sulla distanza 25+18. Per l’Archery Club Ventimiglia sono arrivati due successi: nell’arco ricurvo il primo posto è andato a Carlo Martin, mentre nell’arco compound si è imposta Giulia Aloi, autrice di un ottimo punteggio.

Con l’arrivo della stagione autunnale, il calendario prevede ora gare al chiuso sulla distanza di 18 metri fino alla fine di aprile.

Contemporaneamente, una rappresentanza dell’Archery Club Ventimiglia ha preso parte alla Festa dello Sport, che ha trasformato il centro cittadino in un grande villaggio dedicato alle discipline sportive. Un’occasione per bambini e adulti di avvicinarsi allo sport e conoscere le 38 associazioni presenti.

«Ci siamo divisi su due fronti – sottolinea la società – perché era doveroso per l’Archery Club Ventimiglia essere presente alla festa dello sport. È stata una giornata bellissima. Il riconoscimento ricevuto dal sindaco onorevole Flavio Di Muro è stato particolarmente gradito».