Think Tank Liguria 2030, assessore Lombardi: «Non solo più presenze ma più valore»

Destagionalizzazione, integrazione tra costa ed entroterra e utilizzo delle nuove tecnologie sono, secondo Lombardi, alcuni degli strumenti centrali per accompagnare questa crescita

Rapallo. «I dati ci dicono che il turismo ligure continua a crescere, ma ci indicano soprattutto quale deve essere il passo successivo: non limitarci a contare visitatori e presenze, ma aumentare il valore che il turismo genera sul territorio, distribuendo maggiormente le opportunità durante tutto l’anno. Il 2025 si è chiuso con 20,8 milioni di presenze, +3,75% rispetto all’anno precedente, mentre nei primi sette mesi del 2026 abbiamo superato i 12 milioni, con oltre 440 mila presenze in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La sfida al 2030 è trasformare questa crescita in sviluppo sempre più stabile e diffuso». Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Transizione digitale Luca Lombardi, intervenendo alla decima edizione del Think Tank “Liguria 2030”, piattaforma permanente di confronto promossa da TEHA Group con Regione Liguria.

Destagionalizzazione, integrazione tra costa ed entroterra e utilizzo delle nuove tecnologie sono, secondo Lombardi, alcuni degli strumenti centrali per accompagnare questa crescita. In questa strategia rientrano “La Liguria degli Anelli”, le DMO, il Destination Management System e Reg4IA.