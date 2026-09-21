Tesoretto di Palazzo Bellevue, come verranno spesi 8.9 milioni di euro

Sanremo. Il consiglio comunale approva, dopo almeno 5 ore di seduta con i voti della maggioranza, uno dei punti chiave della programmazione amministrativa e contabile del governo cittadino guidato dal sindaco Alessandro Mager.

La questione centrale all’ordine del giorno era rappresentata dalla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 con la contestuale applicazione dell’avanzo di amministrazione (libero e vincolato) e l’aggiornamento del Piano triennale delle Opere Pubbliche.

Al centro del dibattito c’è stato il cosiddetto “tesoretto” derivante dall’avanzo 2025, un pacchetto di risorse che supera complessivamente gli 11 milioni di euro e che vede la destinazione di quasi 8,9 milioni alla voce Lavori Pubblici.

Le opposizioni, che hanno dato voto sfavorevole alla pratica, lamentano una poca trasparenza, condivisione, da parte dell’amministrazione, nelle sue fasi decisionali. Minoranze concordi anche nel ritenere l’investimento per corso Garibaldi eccessivo, a scapito di frazioni e periferie. La maggioranza, nei suoi vari interventi, ha difeso compatta le sue scelte, negando di non essere stata trasparente nelle sue azioni nel confronto dell’opposizione.

«Non consideriamo l’avanzo un tesoretto da custodire bensì uno strumento di programmazione per intervenire dove è utile per la città di Sanremo», ha specificato l’assessore Lucia Artusi. La pratica è stata poi illustrata dall’assessore Massimo Donzella.

I principali interventi previsti

Corso Garibaldi: 2,56 milioni di euro destinati alla riqualificazione integrale e alla riprogettazione dell’arteria cittadina.

Sud Est / Parco Salvo D’Acquisto: gli interventi previsti per la trasformazione della zona costiera e il parco urbano sul mare.

Piano asfalti e manutenzioni: oltre 1,5 milioni di euro destinati al ripristino delle manti stradali e delle frazioni.

Pian di Poma: oltre 1,4 milioni di euro destinati al progetto Fesr per l’area sportiva e ricreativa.

Videosorveglianza cittadina: l o stanziamento ammonta a 430 mila euro , di cui 250 mila nel 2026 e 180 mila nel 2027.

o stanziamento ammonta a , di cui 250 mila nel 2026 e 180 mila nel 2027. Nuovo polo dell’infanzia di via Duca degli Abruzzi: il quadro definitivo mette a disposizione 836 mila euro per il completamento del secondo lotto e altri 120 mila euro per gli arredi, per un totale di 956 mila euro.

Le critiche dell’opposizione: gli interventi in sintesi

Elisa Balestra: «L’avanzo al 60% è impegnato per via Duca degli Abruzzi e Corso Garibaldi. Su quest’ultima voce avevamo chiesto di coinvolgerci, a noi ed alle associazioni di categoria. La prima discussione deve essere in commissione, non in consiglio comunale. Se non abbiamo i documenti non possiamo confrontarci. Nessuno ha visto i documenti, neanche la maggioranza, come conferma il consigliere Umberto Bellini – e aggiunge in seguito – stiamo apparecchiando una tovaglia sporca- Progettiamo grandi opere che raramente finiamo, poi abbiamo zone della città che non si possono vedere».

Antonino Consiglio: «Noi discutiamo quello che si porta in commissione. Se non passa di lì non sappiamo di cosa discutere». Poi l’esponente di Fratelli d’Italia pone l’accento su corso Garibaldi, destinatario di circa 2.5 milioni di euro. Per Consiglio invece, che li considera troppi, si trascurano le frazioni ed i quartieri periferici.

Monica Rodà: «Quali sono le priorità? Piuttosto che abbellire corso Garibaldi sarebbe meglio mettere a posto altre zone della città, con una manutenzione diffusa che manca. Dal nostro punto di vista le priorità sono altre. Oltre al polo dell’infanzia di via Duca degli Abruzzi, si è pensato anche alla viabilità della zona?».

Daniele Ventimiglia: «Corso Garibaldi non ha necessità di un investimento così importante. Si pensi anche a piazza Colombo, per dare continuità, che non esiste, con via Matteotti. Avrei investito anche in via Martirie e via Agosti. Servono più fondi per la polizia locale e per il sistema fognario. Inoltre, gli avanzi di amministrazione vanno investiti anche nella cultura».

Patrizia Badino: «Qual beneficio concreto vogliamo lasciare ai cittadini. L’avanzo libero è una risorsa che va utilizzata con attenzione. I cittadini vogliono marciapiedi in ordine, più sicurezza, con più manutenzione. Bisoga valorizzare gli spazi pubblici, le periferie, le frazioni». Anche per il consigliere di Fratelli d’Italia, l’investimento su corso Garibaldi è sproporzionato».

Marco Damiano: «Il consiglio comunale va convocato dopo aver riunito le commissioni – e poi – I fondi a corso Garibaldi sono uno schiaffo alle zone trascurate della città».