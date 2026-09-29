Taggia, approvato il nuovo bando per i contributi affitto
Domande dal 5 ottobre
Taggia. La Giunta comunale di Taggia ha approvato il nuovo bando destinato all’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Buoni Affitto). L’iniziativa mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica nel pagamento dei canoni di locazione.
Requisiti di accesso
Il beneficio è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Taggia che siano titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e in possesso delle ricevute di pagamento relative all’annualità 2025. Per poter presentare istanza, il nucleo familiare dovrà disporre di un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 16.700 euro.
Tempi e modalità di presentazione
I termini per l’invio delle domande apriranno lunedì 5 ottobre 2026 e si chiuderanno inderogabilmente giovedì 5 novembre 2026 alle ore 13:00.
I moduli per la domanda sono scaricabili dal [sito istituzionale del Comune di Taggia](https://www.comune.taggia.im.it/Dettaglionews?IDNews=419640) o ritirabili presso lo Sportello Accoglienza all’ingresso del Palazzo Comunale.
Le domande complete dovranno essere inoltrate secondo una delle seguenti modalità:
Consegna a mano: presso lo sportello del X Servizio – Servizi Educativi del Comune di Taggia (con assistenza alla compilazione attiva il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00);
Posta Elettronica Certificata (PEC)**: all’indirizzo `comune.taggia.im@certificamail.it` indicando nell’oggetto “BANDO AFFITTI 2026”;
Raccomandata A/R: indirizzata al *Comune di Taggia – Via S. Francesco n. 441 – 18018 Taggia (IM)*, specificando sulla busta *”BANDO AFFITTI 2026″*.
Documentazione richiesta
Alla domanda occorrerà allegare la seguente documentazione:
* Fotocopia del contratto di locazione e della ricevuta di registrazione all’Agenzia delle Entrate;
* Documento d’identità e codice fiscale del richiedente;
* Ricevute o bonifici di pagamento del canone di locazione sostenuto nel 2025;
* Documento bancario/postale attestante l’IBAN del richiedente;
* Per i cittadini extra-UE, fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità.
Il commento dell’amministrazione
«*Si tratta di un’iniziativa per aiutare le nostre famiglie che stanno attraversando un momento difficile*», sottolinea l’assessore ai Servizi sociali **Maurizio Negroni**. «*Nelle prossime settimane comunicheremo inoltre altre iniziative a sostegno dei cittadini che necessitano di ulteriore aiuto*».