Taggia, approvato il nuovo bando per i contributi affitto

Taggia . La Giunta comunale di Taggia ha approvato il nuovo bando destinato all’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Buoni Affitto ). L’iniziativa mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica nel pagamento dei canoni di locazione.

Il beneficio è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Taggia che siano titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e in possesso delle ricevute di pagamento relative all’annualità 2025. Per poter presentare istanza, il nucleo familiare dovrà disporre di un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 16.700 euro.