SuperKaraoke a Ventimiglia, M5S: «Il conto sale a 377mila euro, dall’amministrazione serve chiarezza su costi e ritorni
Interviene l’esponente pentastellato Maria Spinosi
Ventimiglia. A quasi tre settimane dalla conclusione del SuperKaraoke, andato in scena lo scorso 5 settembre, continua a far discutere il bilancio economico della manifestazione. A sollevare la questione è Maria Spinosi del Movimento 5 Stelle di Ventimiglia, che attraverso una nota analizza le ultime determine comunali pubblicate e chiede un rendiconto chiaro e trasparente sull’evento.
Secondo la ricostruzione effettuata dai pentastellati sulla base degli atti amministrativi, la cifra di risorse pubbliche finora impegnata ha raggiunto i 377.018,47 euro. Un totale che, secondo il M5S, non può ancora considerarsi definitivo a causa dell’emergere di ulteriori provvedimenti di spesa approvati anche successivamente allo svolgimento delle tre serate.
Tra i provvedimenti più recenti indicati nella nota figurano:
- 3.537,03 euro (determina dell’8 settembre) per la cartellonistica;
- 3.000 euro (determina del 9 settembre) per un’integrazione dell’incarico tecnico;
- 1.756,80 euro (determina del 22 settembre) per ulteriori servizi affidati a VAMA;
- 12.200 euro (determina del 23 settembre) per il potenziamento del servizio di vigilanza SEC.PRO.
«A quasi tre settimane dalla manifestazione continuano a emergere ulteriori costi — sottolinea Maria Spinosi —. Per questo 377.018,47 euro non può ancora essere indicato come costo definitivo, ma soltanto come totale finora ricostruito sulla base degli atti esaminati».
Alla luce di questi numeri, il Movimento 5 Stelle chiede all’Amministrazione comunale di rendere pubblico un rendiconto complessivo dell’iniziativa, chiedendo di specificare il costo finale esatto, la provenienza delle risorse utilizzate e i dati verificabili sui risultati ottenuti per la città in termini di presenze, pernottamenti, ricadute sulle attività economiche e promozione del territorio. Nella valutazione viene richiesto di includere anche il riscontro degli ascolti televisivi, definito dal movimento «per nulla esaltante».
«Nessuno contesta l’utilità degli eventi per promuovere una città — conclude la nota —. Proprio per questo, però, a fronte di un investimento pubblico che ha ormai superato 377 mila euro, riteniamo necessario conoscere non soltanto quanto è stato speso, ma anche quale ritorno concreto abbia avuto Ventimiglia. La domanda resta quindi molto semplice: quanto è costato complessivamente il SuperKaraoke e cosa ha lasciato alla città?».