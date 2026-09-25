SuperKaraoke a Ventimiglia, M5S: «Il conto sale a 377mila euro, dall’amministrazione serve chiarezza su costi e ritorni

Ventimiglia. A quasi tre settimane dalla conclusione del SuperKaraoke, andato in scena lo scorso 5 settembre, continua a far discutere il bilancio economico della manifestazione. A sollevare la questione è Maria Spinosi del Movimento 5 Stelle di Ventimiglia, che attraverso una nota analizza le ultime determine comunali pubblicate e chiede un rendiconto chiaro e trasparente sull’evento.

«Nessuno contesta l’utilità degli eventi per promuovere una città — conclude la nota —. Proprio per questo, però, a fronte di un investimento pubblico che ha ormai superato 377 mila euro, riteniamo necessario conoscere non soltanto quanto è stato speso, ma anche quale ritorno concreto abbia avuto Ventimiglia. La domanda resta quindi molto semplice: quanto è costato complessivamente il SuperKaraoke e cosa ha lasciato alla città?».