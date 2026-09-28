Sportivamente torna a Diano Marina: due giornate tra prove, tornei e oltre 25 discipline

Diano Marina. Sport, associazioni e attività aperte al pubblico tornano protagonisti con la seconda edizione di «Sportivamente – Feel the Move», in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni. Dopo il debutto dello scorso anno, la manifestazione coinvolgerà giovani, famiglie, appassionati e visitatori in diverse aree della città, da piazza Martiri della Libertà al lungomare, con oltre 25 discipline da conoscere e provare. Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è l’app ufficiale di Sportivamente, attraverso la quale sarà possibile consultare il programma degli eventi sul palco, i workshop, gli appuntamenti collaterali, le informazioni sulle associazioni e la mappa delle diverse postazioni.

L’app consentirà anche di partecipare al «Passaporto di Sportivamente», il gioco a premi pensato per incentivare la partecipazione alle attività. Prendendo parte agli eventi, ai workshop e alle prove sportive si potranno accumulare stelline: raggiunte le 10, si avrà diritto al premio che sarà consegnato domenica 4 ottobre alle 16 sul palco di piazza Martiri della Libertà. L’app è disponibile all’indirizzo app.sportivamentedianomarina.it. L’apertura ufficiale è prevista sabato alle 10 in piazza Martiri della Libertà. Le associazioni si raduneranno in via Roma per una staffetta con le bandiere ufficiali della manifestazione. Saranno presenti Amici del Castello, Amici del Cavallo, Riciclando, Blue Basket, Club del Mare, Country Stile e Stile, Dianese Outdoor, Diano Surf, Diano Yoga, DKD, Epica, FB Calisthenics Academy, Fudoshin, Golfo Diana Volley, Golfo Dianese Calcio, Gym Power Palestra, High Five, Imperial Circus, J.P. Skate Academy, Judo Club, New Movaniment, Polisportiva Dianese Sea Sport, Riviera Beach Volley, Rock the Dog, Sport Experience ASD, Sporting Dance, Viva Sport e Yeppa.

Il pubblico potrà assistere alle dimostrazioni e cimentarsi direttamente nelle diverse attività. Il programma comprende tornei di calcetto, beach volley, basket, hockey, scacchi e ping pong, challenge di calisthenics e tour in Sup, canoa, barca e mountain bike. Spazio anche a crossfit, escursioni e kids run, oltre a yoga, equitazione, judo, karate e allenamento funzionale. Il centro della manifestazione sarà piazza Martiri della Libertà, davanti al palazzo comunale, dove verrà allestito il palco sul quale si alterneranno presentazioni, interviste ed esibizioni. A condurre i principali appuntamenti sarà Gianni Rossi. Nella stessa area sarà installato un led wall per video, contenuti delle associazioni e comunicazioni legate all’evento. Sabato, dalle 21, la piazza ospiterà anche il dj set.

Sul lungomare sarà invece allestita l’area workshop, dedicata alla conoscenza e alla prova delle diverse discipline e agli approfondimenti legati allo sport e al benessere.

Tra gli appuntamenti figura anche il torneo organizzato da Riviera Beach Volley ASD di Savona, che porterà sulla spiaggia il torneo federale serie beach Fipav B1 maschile e femminile e il torneo federale 2×2 misto. Eventi collaterali saranno distribuiti nelle diverse zone coinvolte, trasformando la manifestazione in un percorso diffuso attraverso Diano Marina. Debutta anche il contest fotografico dedicato a Coco, mascotte di Sportivamente. I partecipanti potranno scattare una foto insieme a Coco e condividerla sui social taggando la pagina Instagram ufficiale @sportivamentedianomarina. Nel corso del fine settimana sono previsti diversi momenti di premiazione. Sabato alle 11.45 sarà premiata Vittoria Bergamini, mentre alle 19.30 toccherà al torneo di beach volley. Domenica, dalle 16, piazza Martiri della Libertà ospiterà le premiazioni dei partecipanti e degli atleti, compresa la consegna dei riconoscimenti legati al Passaporto di Sportivamente.