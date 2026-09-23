Sopralluogo nelle scuole di Camporosso Mare, riscontrate criticità

Camporosso Mare. Nei giorni scorsi il Consigliere comunale e Capogruppo Maurizio Morabito, insieme al Dirigente Scolastico Franco Lettieri, ha effettuato un sopralluogo presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Camporosso Mare.

Durante la visita sono state riscontrate diverse criticità, successivamente segnalate agli uffici comunali competenti, con richiesta di verifica e programmazione degli interventi necessari.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, è stata evidenziata la necessità di migliorare l’ombreggiamento del cortile, valutando lo spostamento del tendone attualmente presente al campo. È stata inoltre segnalata una problematica relativa alla sicurezza degli accessi: la scuola dell’infanzia utilizza infatti lo stesso ingresso della scuola primaria e, a causa dei differenti orari di entrata e uscita, può accadere che il cancello principale rimanga aperto mentre i bambini della primaria si trovano ancora a giocare in cortile.

Per questo motivo è stata proposta la valutazione di un secondo ingresso dedicato alla scuola dell’infanzia, così da migliorare le condizioni di sicurezza.Nel corso del sopralluogo sono state inoltre rilevate infiltrazioni in alcune aule e nei locali bagno, oltre a fessurazioni dell’intonaco, fenomeni di ossidazione, colature di ruggine e deterioramento di alcune superfici esterne.

Tra le proposte avanzate figurano anche l’installazione di un punto acqua all’esterno del cortile, in posizione funzionale all’area giochi, utile per il lavaggio periodico del prato sintetico e dei giochi presenti nell’area, e la programmazione di una sanificazione periodica dei giochi, utilizzando la macchina già in dotazione al Comune.

Anche nella scuola primaria di Camporosso Mare sono state riscontrate diverse situazioni da verificare. In particolare, sono state segnalate infiltrazioni e perdite dal tetto nella palestra, nell’androne posto dopo la salita delle scale e nel corridoio delle aule.

È stata inoltre evidenziata la necessità di spostare una LIM presente nella palestra, così da evitarne il possibile danneggiamento, e di recuperare alcuni spazi oggi non utilizzati, destinando l’ex sala computer ad archivio e valorizzando le grandi aule già oggetto di investimenti comunali per laboratori e attività scolastiche.

Particolare attenzione è stata posta anche sul giardino e sul cortile, dove sono presenti buche e avvallamenti, una rete con parti sporgenti, griglie da sostituire, un rotolo di prato sintetico non adeguatamente messo in sicurezza e alcune aperture da verificare e chiudere.

“L’obiettivo – spiega Morabito – è quello di intervenire in maniera concreta sulle criticità emerse, dando priorità alla sicurezza, alla manutenzione e alla qualità degli spazi frequentati quotidianamente dai bambini”.