Settimana mondiale dell’allattamento materno, le iniziative di Area 1

Imperia. In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno 2026, in programma dal 1° al 7 ottobre, ATSL Area 1 organizza una serie di incontri rivolti alle mamme in attesa, alle neomamme, ai papà, ai bebè e alle famiglie. L’obiettivo è offrire occasioni di confronto con i professionisti, informazioni corrette e un sostegno concreto durante le diverse fasi dell’allattamento, valorizzando il lavoro integrato dei Consultori e dei reparti di Ostetricia e Ginecologia.

«L’allattamento rappresenta un importante gesto di salute e di cura e ogni mamma deve poter affrontare questa esperienza sentendosi ascoltata, sostenuta e mai giudicata – dichiara il direttore dell’Area sociosanitaria locale n. 1, dottor Marino Anfosso – Questa settimana ci offre l’occasione per far conoscere meglio i servizi presenti sul territorio e per rafforzare la collaborazione tra

Consultori, reparti ospedalieri e famiglie. Ringrazio tutti i professionisti che, con competenza e sensibilità, accompagnano quotidianamente mamme e bambini».

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 1° ottobre, dalle 14 alle 16, presso il Consultorio della Casa della Comunità di Sanremo, in via San Francesco 96, al terzo piano. Ostetriche, infermiere pediatriche e pediatra saranno a disposizione per una conversazione aperta sull’allattamento e sul benessere di mamma e bambino.

A Ventimiglia, l’open day si svolgerà martedì 6 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il Consultorio di Villa Olga, in corso Genova 88. Le ostetriche incontreranno mamme in attesa, neomamme, papà e bebè per offrire informazioni, consigli e supporto. Alla Casa della Comunità di Imperia, in via Acquarone 9, è inoltre attivo “SOS Allattamento”, il servizio di informazione, ascolto e sostegno dedicato alle mamme. Il servizio è sempre disponibile dal lunedì al venerdì, su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0183 537 576, dalle 8 alle 13.