Seconda giornata a Sanremo per il progetto “Costruiamo l’inclusione, abbattiamo le barriere”

Sanremo. Seconda giornata oggi a Sanremo per i laboratori del Talents Lab, all’interno di un percorso organizzato insieme al Comune di Sanremo per sensibilizzare sul tema della disabilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Domani è previsto un momento particolarmente significativo, al quale è invitata tutta la cittadinanza, con l’inaugurazione della prima rampa realizzata con mattoncini Lego di recupero. La cerimonia è prevista alle 12, presso l’ingresso del Museo Civico

in Piazza Nota. Intanto, nei locali del Centro Famiglia Spazio 099 in via Roma, sono proseguiti i laboratori dimostrativi di costruzione delle rampe.

«L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere una cultura dell’inclusione e contribuire concretamente alla costruzione di una città più accessibile, consapevole e attenta ai bisogni di tutti – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Queste tre giornate saranno infatti propedeutiche all’avvio dei laboratori che saranno effettuati nei nuovi locali di Verezzo, dove i nostri ragazzi saranno impegnati in progetti analoghi, sentendosi parte attiva e contribuendo a realizzare risultati concreti sul territorio».

Di particolare interesse è stata anche la presentazione dei libri che, in due distinti appuntamenti, si è svolta presso i locali di Piazza Cassini 10/11 e all’interno del Centro Famiglia Spazio 099. Le opere portate all’attenzione del pubblico sono state quelle di Enrico Ortile “Anch’io so stare al mondo”, Damiano Marini “La musica è nella mia testa” e Ale Padrin, “L’immaginazione ritrovata”. Un incontro che si è inserito in queste tre giornate con una finalità precisa: la costruzione di una società inclusiva passa infatti anche dalla capacità di raccontare esperienze, valorizzare talenti, ascoltare punti di vista differenti e offrire occasioni di incontro.