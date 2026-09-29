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Scritte fasciste sulla serranda di Rifondazione Comunista a Sanremo, la solidarietà di Europa Verde e Avs

29 settembre 2026 | 12:32
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di Redazione

Redazione

Scritte fasciste sulla serranda di Rifondazione Comunista a Sanremo, la solidarietà di Europa Verde e Avs

Simonetti, Ferrara e Casella: «Fare luce su sfregio ai valori antifascisti che offende la democrazia»

Sanremo. «Chiediamo che sia fatta chiarezza sugli autori del raid di stampo fascista contro il circolo di Rifondazione Comunista di Sanremo, che è stato vandalizzato con scritte inneggianti al Ventennio. Qualunque sia la motivazione di questo gesto, è doveroso identificare i responsabili. Episodi di questo tipo non possono passare sotto silenzio: l’indifferenza è complice di chi vorrebbe riportare l’orologio della Storia indietro di cento anni, rigettando l’Italia nella spirale di violenza che ci trascinò prima nella dittatura, poi nelle Leggi razziali e infine nella catastrofe della guerra».

Simona Simonetti, co-portavoce regionale ligure di Europa Verde, Maurizio Ferrara, co-portavoce provinciale imperiese di EV, e Jan Casella, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, chiedono chiarezza sul raid di stampo fascista contro il circolo di Rifondazione Comunista “Valeria Faraldi” di Sanremo.

«Esprimiamo piena solidarietà ai militanti e ai sostenitori di Rifondazione Comunista, colpiti da questo gesto inaccettabile. Come disse il più illustre antifascista ligure, Sandro Pertini: il fascismo non è un’opinione, il fascismo è un crimine. Per questo crediamo che gli autori questi gesti debbano essere perseguiti per il reato di apologia del fascismo. Riteniamo intollerabile qualsiasi connivenza con chi inneggia a un regime che ha portato solo morte e distruzione», affermano Simonetti, Ferrara e Casella.

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