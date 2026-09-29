Scritte fasciste sulla serranda di Rifondazione Comunista a Sanremo, la solidarietà di Europa Verde e Avs

Sanremo. «Chiediamo che sia fatta chiarezza sugli autori del raid di stampo fascista contro il circolo di Rifondazione Comunista di Sanremo, che è stato vandalizzato con scritte inneggianti al Ventennio. Qualunque sia la motivazione di questo gesto, è doveroso identificare i responsabili. Episodi di questo tipo non possono passare sotto silenzio: l’indifferenza è complice di chi vorrebbe riportare l’orologio della Storia indietro di cento anni, rigettando l’Italia nella spirale di violenza che ci trascinò prima nella dittatura, poi nelle Leggi razziali e infine nella catastrofe della guerra».