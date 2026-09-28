l'episodio|
Scritte fasciste sulla serranda del Circolo Valeria Faraldi, la denuncia di Rifondazione Comunista Sanremo
«Atto grave e spregevole», denuncia il segretario Germano, annunciando una possibile denuncia contro ignoti
Sanremo. Il segretario di Rifondazione Comunista Sanremo, Paolo Germano, denuncia la comparsa di scritte fasciste inneggianti al Duce e alla canzone Faccetta nera sulla serranda del Circolo Valeria Faraldi, in via Martiri della Libertà 478.
«È un atto grave e spregevole, segno che “mala tempora currunt”», afferma il segretario, che collega l’episodio all’«ambiguità e al revisionismo storico di alcuni partiti di destra e associazioni dichiaratamente neofasciste».
Rifondazione Comunista fa inoltre sapere che si riserva di presentare una denuncia contro ignoti per apologia del fascismo, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Scelba, n. 645 del 20 giugno 1952. «No pasaran!», conclude Germano.