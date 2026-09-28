Scritte fasciste sulla serranda del Circolo Valeria Faraldi, la denuncia di Rifondazione Comunista Sanremo

Sanremo . Il segretario di Rifondazione Comunista Sanremo , Paolo Germano , denuncia la comparsa di scritte fasciste inneggianti al Duce e alla canzone Faccetta nera sulla serranda del Circolo Valeria Faraldi , in via Martiri della Libertà 478.

«È un atto grave e spregevole, segno che “mala tempora currunt”», afferma il segretario, che collega l’episodio all’«ambiguità e al revisionismo storico di alcuni partiti di destra e associazioni dichiaratamente neofasciste».