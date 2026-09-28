Scritte fasciste al circolo Valeria Faraldi, solidarietà da Rifondazione regionale, Progetto Comune, Generazione Sanremo e Pd

Sanremo. Si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà nei confronti del Circolo “Valeria Faraldi” di Rifondazione Comunista, dopo la comparsa sulla serranda della sede sanremese di scritte inneggianti a Benito Mussolini e a “Faccetta nera”.

A intervenire è innanzitutto Jacopo Ricciardi, segretario regionale ligure di Rifondazione Comunista, che definisce quanto accaduto «un atto vile e inaccettabile», esprimendo «solidarietà alle compagne e ai compagni» del circolo. «La nostra Repubblica nasce dalla Resistenza e dalla lotta antifascista – afferma Ricciardi –. Per questo riteniamo necessario contrastare ogni forma di fascismo e neofascismo e denunciare un clima che, anche attraverso ambiguità e revisionismi storici presenti in alcuni settori della destra, rischia di normalizzare riferimenti e nostalgie del regime».

Per il segretario regionale di Rifondazione il fascismo «non è una provocazione da tollerare né una nostalgica opinione da esibire liberamente», ma la dittatura contro la quale si batterono la Resistenza e le forze democratiche e antifasciste, incompatibile – sostiene Ricciardi – con i principi della Costituzione. «Da anni denunciamo il tentativo di ripulire e normalizzare la storia del fascismo attraverso revisionismi, ambiguità e ammiccamenti provenienti da alcuni settori della destra, mentre continuano a esistere realtà dichiaratamente neofasciste», prosegue.

«Non ci faremo intimidire – conclude Ricciardi – e non permetteremo che la simbologia fascista venga fatta passare come folklore, provocazione o semplice vandalismo. L’antifascismo non è una formula del passato: è una scelta politica e democratica che continua a essere necessaria. A chi pensa di poter riportare il fascismo nelle nostre strade diciamo una cosa semplice: troverà la nostra opposizione. Sempre».

Una condanna arriva anche da Progetto Comune, che parla di «un gesto vigliacco» e assicura che quanto accaduto «non intende in alcun modo intimidire la nostra comunità politica». «Non sorprende la modalità con cui si è consumato questo episodio – si legge nella nota –: l’oscurità della notte e il favore delle tenebre sono da sempre il rifugio preferito di chi non ha argomenti né coraggio da spendere alla luce del sole». Progetto Comune richiama quindi la vicenda della cattura di Benito Mussolini a Dongo, sostenendo che «ieri come oggi, chi si rifugia nella provocazione anonima e nella fuga dimostra soltanto la propria debolezza ideale e morale». «La sede di Rifondazione Comunista – conclude la nota – continuerà a essere un presidio aperto, democratico e antifascista per tutta la città di Sanremo».

Solidarietà al Circolo Valeria Faraldi viene espressa infine anche dal Comitato direttivo di Generazione Sanremo. «Un gesto che va condannato senza esitazioni – afferma il movimento –. Le differenze politiche e il confronto, anche duro, appartengono alla democrazia; l’intimidazione, il vandalismo e l’esaltazione del fascismo no». «Sanremo è una città democratica e antifascista. La nostra Repubblica e la nostra Costituzione sono nate dalla Resistenza: valori che appartengono a tutti e che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno», prosegue Generazione Sanremo, che conclude esprimendo al Circolo Valeria Faraldi e ai suoi militanti la propria «vicinanza personale e istituzionale».

“Le scritte inneggianti al Duce e a “Faccetta nera” comparse sulla sede di Rifondazione Comunista a Sanremo sono un fatto grave che non può essere derubricato a semplice vandalismo. Esprimiamo solidarietà a tutta la comunità di Rifondazione e condanniamo con fermezza e forza questo gesto. Non possiamo accettare che simboli e parole che richiamano il fascismo vengano normalizzati o trattati come una semplice provocazione. Di fronte a episodi di questo genere tutte le forze democratiche devono avere la capacità di dire con chiarezza da che parte stanno: dalla parte della Costituzione, della libertà e della democrazia. La Liguria è terra di Resistenza e la difesa dei valori della Costituzione e dell’antifascismo, questo deve essere patrimonio di tutte le forze democratiche”, così Davide Natale segretario PD Liguria, commentando l’atto di vandalismo che ha colpito la sede del PCI di Sanremo.

Sinistra Italiana-Avs Sanremo, esprime «profonda solidarietà nei confronti del circolo sanremese Valeria Faraldi di Rifondazione Comunista, visto l’episodio provocatorio con le scritte inneggianti a Mussolini e al ventennio fascista. Purtroppo si sta constatando, soprattutto sui social, la presenza di un livore, un odio e un’intolleranza che ci portano indietro nel tempo e alcune forze politiche ne cercano il compiacimento e la rappresentanza. Questi episodi vanno condannati senza se e senza ma, nella speranza che vengano trovati gli esecutori del gesto».