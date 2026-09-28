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Scontro sulla Ss28 sul Nava, un ferito. Intervento dei Vigili del fuoco
28 settembre 2026 | 20:38
Colle di Nava. E’ di un uomo di circa 70 anni ferito in modo lieve, il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla statale 28 all’altezza del Colle di Nava, che ha visto due veicoli coinvolti: un furgone e una vettura, guidata dall’anziano.
Sul posto è accorsa la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento rurale di Pieve di Teco, insieme ai carabinieri, all’automatica e ad un equipaggio della Croce Bianca di Pornassio. Allertato anche l’elisoccorso Grifo.
Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia il tempo necessario per consentire i soccorsi.