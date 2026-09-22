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Scontro mortale sull’A10, incidente camion-auto
22 settembre 2026 | 12:13
Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita a un 78enne
Finale Ligure. Un uomo di 78 anni è morto stamane in un incidente avvenuto intorno alle 9,30 sull’A10, tra gli svincoli di Finale Ligure e Pietra Ligure, al km 66+500, in direzione Ventimiglia.
Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che vedrebbe coinvolti un’auto e un camion. Il mezzo pesante si è ribaltato dopo lo scontro con la vettura, invadendo la carreggiata.
Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.
Si registrano code di 10 km tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione Francia.