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Scontro mortale sull’A10, incidente camion-auto

22 settembre 2026 | 12:13
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Scontro mortale sull&#8217;A10, incidente camion-auto

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita a un 78enne

Finale Ligure. Un uomo di 78 anni è morto stamane in un incidente avvenuto intorno alle 9,30 sull’A10, tra gli svincoli di Finale Ligure e Pietra Ligure, al km 66+500, in direzione Ventimiglia.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che vedrebbe coinvolti un’auto e un camion. Il mezzo pesante si è ribaltato dopo lo scontro con la vettura, invadendo la carreggiata.

Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.

Si registrano code di 10 km tra Spotorno e Pietra Ligure in direzione Francia.

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