Santo Stefano al Mare, al via “Autunno Culturale”: incontri, libri, musica e arte fino a gennaio

Santo Stefano al Mare. Dall’antropologia alla medicina, dalla letteratura alla musica, fino alla pittura e alla fotografia. Sono tredici gli appuntamenti di «Autunno Culturale 2026», la rassegna promossa dall’amministrazione comunale che accompagnerà Santo Stefano al Mare dal 3 ottobre al 6 gennaio, con un calendario di eventi gratuiti ospitati prevalentemente nella Sala Consiliare.

Ad aprire il programma, sabato 3 ottobre alle 17, sarà il professor Francesco Schianchi con la conferenza antropologica «L’origine dell’amore». Il 10 ottobre, nella Sala Polivalente, l’Associazione Verso l’Origine ripercorrerà «Vent’anni di Streambed Trekking nel Ponente Ligure», mentre il 17 ottobre la dottoressa Clara De Maria presenterà il libro «Mamma non mettermi a dieta». Il mese si concluderà il 24 ottobre con il maestro Diego Campagna e «Sei corde, infinite voci», una conferenza-concerto dedicata alla storia della chitarra.

Quattro gli incontri in programma a novembre. Il 7 Schianchi tornerà con «L’origine della scrittura»; il 14 sarà la volta di Marco Terrone, autore de «L’uomo di guerra», con l’Associazione Il Timone. Il 21 novembre il dottor Carlo Serrati, coordinatore scientifico del progetto PREVE.D.I., parlerà di prevenzione delle demenze e dell’ictus. Il 28 novembre Marcello Farina presenterà «Possesso e potere… uno sguardo analitico della relazione maltrattante».

Dicembre si aprirà con l’arte. Il 5, alle 16, Serena Bertozzi presenterà il saggio «L’inconscio nell’espressione artistica», in occasione dell’inaugurazione della mostra collettiva di pittura realizzata insieme a Donatella Perno, visitabile fino al 12 dicembre. Il giorno successivo, sempre alle 16, Bruno Morchio presenterà «Un velo sul cuore».

Il 12 dicembre, alle 17, il professor Schianchi proporrà un approfondimento sull’origine dei canti natalizi. Durante le festività spazio anche alla fotografia con «Fuori sentiero», esposizione dedicata alle Alpi Liguri, in calendario dal 19 dicembre al 6 gennaio.

«Con Autunno Culturale vogliamo proporre un calendario capace di offrire occasioni di incontro e approfondimento anche al di fuori della stagione estiva – dichiara il sindaco Marcello Pallini –. Santo Stefano al Mare vuole essere un paese vivo durante tutto l’anno, nel quale la cultura rappresenti uno strumento di partecipazione e di crescita della comunità».

A illustrare gli obiettivi dell’iniziativa è anche il consigliere delegato al Turismo e Manifestazioni Federico Corradi, che sottolinea la volontà di dare continuità alla programmazione comunale dopo la risposta del pubblico agli eventi estivi. «Abbiamo voluto proseguire anche nei mesi autunnali con una proposta ricca e di qualità – spiega Corradi –. La rassegna nasce per offrire nuove opportunità di vivere Santo Stefano al Mare, coinvolgendo autori, professionisti ed esperti di ambiti differenti. Ci rivolgiamo a pubblici diversi, con appuntamenti capaci non soltanto di intrattenere, ma anche di stimolare curiosità e confronto. Vogliamo che il nostro paese sia attrattivo anche oltre la stagione estiva».