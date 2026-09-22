Sanremo, vetrine che tremano e cielo squarciato: forte boato avvertito in città

Sanremo, Attimi di apprensione, questa mattina intorno alle 10:45, nel cuore di Sanremo.

Un boato fortissimo, improvviso e cupo, simile a un’esplosione o a un tuono sordo, ha scosso la zona centrale della città dei fiori, facendo sobbalzare i cittadini e risuonando distintamente tra i palazzi.

Il rumore, descritto da molti residenti come una vera e propria cannonata, è stato avvertito in modo particolarmente nitido proprio sulla verticale del centro cittadino, lasciando intendere che l’origine del fenomeno sia da ricercare direttamente nei cieli sopra la costa matuziana. Subito dopo il fragore, non si sono registrate colonne di fumo né altri segnali anomali, ma i centralini dei Vigili del Fuoco sono stati comunque raggiunti da diverse chiamate di cittadini allarmati in cerca di spiegazioni.

Verifiche e accertamenti immediati hanno tuttavia confermato la notizia più rassicurante: nessun danno a persone o cose, né tantomeno criticità sul territorio.

Restano però pochi dubbi sulla natura dell’episodio. L’ipotesi più accredita — l’unica in grado di spiegare un simile impatto acustico localizzato senza conseguenze a terra — è che si sia trattato del classico “bang” sonico, ovvero il botto generato dal superamento della barriera del suono da parte di un velivolo militare in volo transonico o supersonico.

Ma chi potrebbe aver tirato la volata nei cieli del Ponente? Se a rompere il muro del suono fosse stato un caccia dell’Aeronautica Militare, i “sospettati” principali rientrano tutti nel gotha della difesa aerea nazionale. Il primo nome sulla lista è l’onnipresente Eurofighter Typhoon (F-2000), un purosangue dei cieli capace di superare agevolmente i 2.000 km/h. Subito dietro troviamo l’avveniristico F-35, il caccia di quinta generazione che si attesta sui 1.500 km/h.

E per quanto riguarda il glorioso Panavia Tornado? A dispetto del passare degli anni e dei progressivi processi di transizione e ammodernamento della flotta armata (con il passaggio del testimone verso i nuovi assetti a Ghedi), alcune linee specializzate del bimotore ad ala a geometria variabile — come le versioni ECR dedicate alla guerra elettronica — risultano ancora operative nei ranghi dell’Aeronautica.