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Sanremo, revocato divieto di balneazione sul Lungomare delle Nazioni e alla foce del Rio San Bernardo

23 settembre 2026 | 13:06
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di Redazione

Redazione

Sanremo, revocato divieto di balneazione sul Lungomare delle Nazioni e alla foce del Rio San Bernardo

A seguito delle comunicazioni di Arpal circa l’esito favorevole delle analisi suppletive

Sanremo. A seguito delle comunicazioni di Arpal circa l’esito favorevole delle analisi suppletive, viene revocato il divieto temporaneo di balneazione relativamente a:
– punto Lungomare delle Nazioni, ossia per il tratto di litorale che si estende tra località “Pian di Nave” e la spiaggia libera attrezzata “Lungomare Calvino Piazzale” (comprese)
– Ponente Foce Rio San Bernardo, ossia il tratto di litorale che si estende ad ovest del pennello di foce del Rio San Bernardo sino allo stabilimento “Mandala beach” (compreso).O000011546_007000_OR__11546 O000011547_007000_OR__11547

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