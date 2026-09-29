Il ricordo|
Sanremo piange “Franco” Grossi, una vita tra lavoro, amici e viaggi
Storico idraulico sanremasco, aveva 87 anni. L’ultimo saluto giovedì pomeriggio nella chiesa degli Angeli
Sanremo. Si è spento oggi all’ospedale Borea di Sanremo, Gianfranco Grossi, per tutti Franco, sanremasco conosciuto e benvoluto, nato e cresciuto nella Città dei fiori. Aveva 87 anni.
Idraulico di professione, Franco Grossi era una presenza familiare per tanti sanremesi. Nonostante l’età, continuava a farsi vedere in giro, sempre pronto a incontrare qualcuno, a scambiare una parola, a mantenere vivo quel legame semplice e diretto con la città che era stata la sua casa per tutta la vita.
Uomo socievole e pieno di interessi, amava uscire con gli amici e andare a ballare. Finché le forze glielo avevano permesso, non aveva rinunciato nemmeno allo sci, una delle sue passioni. Ma soprattutto amava viaggiare: girare il mondo, scoprire luoghi nuovi, portare con sé ricordi e racconti di una vita vissuta con curiosità e desiderio di movimento.
Lascia i figli Chiara e Christofer, l’amata nipotina Altaja, il proprio fratello Sergio con la moglie Maria Rosa, i nipoti Barbara e Stefano, la cugina Franca con il marito Renzo. I funerali si terranno giovedì alle 15.30 nella chiesa degli Angeli, dove familiari, amici e conoscenti potranno rivolgergli l’ultimo saluto.