Sanremo piange “Franco” Grossi, una vita tra lavoro, amici e viaggi

Sanremo. Si è spento oggi all’ospedale Borea di Sanremo, Gianfranco Grossi, per tutti Franco, sanremasco conosciuto e benvoluto, nato e cresciuto nella Città dei fiori. Aveva 87 anni.

Idraulico di professione, Franco Grossi era una presenza familiare per tanti sanremesi. Nonostante l’età, continuava a farsi vedere in giro, sempre pronto a incontrare qualcuno, a scambiare una parola, a mantenere vivo quel legame semplice e diretto con la città che era stata la sua casa per tutta la vita.

Uomo socievole e pieno di interessi, amava uscire con gli amici e andare a ballare. Finché le forze glielo avevano permesso, non aveva rinunciato nemmeno allo sci, una delle sue passioni. Ma soprattutto amava viaggiare: girare il mondo, scoprire luoghi nuovi, portare con sé ricordi e racconti di una vita vissuta con curiosità e desiderio di movimento.