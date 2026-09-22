Sanremo piange Carmine “Nino” De Fabbio, storico commerciante
Uomo distinto, cordiale e profondamente appassionato del proprio lavoro, ha rappresentato per anni un esempio di dedizione e professionalità per colleghi e clienti
Sanremo. La città piange la scomparsa di Carmine De Fabbio, da tutti conosciuto semplicemente come “Nino”, noto e stimato commerciante matuziano, venuto a mancare all’età di 73 anni.
Figura storica del tessuto commerciale locale, De Fabbio è stato per decenni un punto di riferimento nel centro cittadino come titolare e anima dello storico negozio Paul & Shark. Uomo distinto, cordiale e profondamente appassionato del proprio lavoro, ha rappresentato per anni un esempio di dedizione e professionalità per colleghi e clienti.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità sanremese, in particolare tra i commercianti e gli amici che ne hanno sempre apprezzato la gentilezza, la disponibilità e il forte legame con la città. I funerali domani, mercoledì 23, alle 14 presso la concattedrale di San Siro.