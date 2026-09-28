Sanremo ospita le “Giornate della Consapevolezza”, scienza, arte e futuro al teatro del Casinò

Sanremo. Per il secondo anno consecutivo Sanremo ospita le “Giornate della Consapevolezza”. Dopo le due giornate dell’ottobre 2025, che hanno portato al teatro dell’Opera del Casinò lo spettacolo e un incontro di divulgazione rivolto alle scuole, il progetto torna nella Città dei Fiori e della Musica con una nuova tappa del tour nazionale. Sabato 10 ottobre 2026, dalle 17 alle 19.45, andrà in scena lo spettacolo multimediale “Viaggio nella complessità della Vita – Le connessioni invisibili” con un nuovo gruppo di scienziati, nuove performance e nuove domande sulle relazioni che rendono possibile la vita.

Nate nel 2024 da un’idea di Cristina Del Tutto, le “Giornate della Consapevolezza” sono un festival nazionale itinerante di divulgazione scientifica e formazione alla complessità della vita, prodotto da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole. Portano la conoscenza scientifica fuori dai luoghi istituzionali, nelle città e nelle scuole, creando occasioni di dialogo tra comunità scientifica, istituzioni e cittadinanza. Si ispirano a una visione sistemica e biocentrica della vita, stimolando l’etica della responsabilità e la cittadinanza scientifica.

Dalla biologia all’ecologia, dalle neuroscienze alla fisica, la ricerca descrive una realtà fatta di relazioni: ogni organismo, ecosistema e comunità è parte di una rete che ne influenza l’esistenza e l’evoluzione. Conoscere queste interdipendenze aiuta a comprendere anche le trasformazioni scientifiche, tecnologiche e sociali del nostro tempo.

L’obiettivo è promuovere una cittadinanza scientifica diffusa. La conoscenza aiuta a leggere il presente senza subire passivamente il cambiamento, a immaginare il futuro come uno spazio di possibilità e a prendere parte alla sua costruzione. Comprendere le “connessioni” che sostengono la vita significa anche riconoscere la responsabilità delle nostre azioni verso gli altri esseri viventi, gli ecosistemi e le generazioni future. In questa prospettiva il sapere scientifico diventa un’infrastruttura culturale della democrazia.

«È con grande piacere che Sanremo ospita anche quest’anno le “Giornate della Consapevolezza” giunte alla loro seconda edizione. Un momento di confronto che abbraccia diversi rami della scienza, spaziando dalla biologia all’astrofisica e dalla genetica alla neurologia. Siamo quindi lieti che Sanremo possa rappresentare una tappa importante nel tour nazionale in programma nei prossimi mesi.”, ha sottolineato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager.

«Si rinnova la collaborazione con le “Giornate della Consapevolezza” che condurranno in un interessante viaggio alla scoperta delle infinite possibilità di conoscere le energie che dominano l’universo. L’importante ciclo unisce il nostro teatro alla rete scientifica creata da questo format, finalizzato ad affrontare tematiche determinanti nella nostra contemporaneità, soprattutto per le nuove generazioni. Diamo il benvenuto a tutti gli scienziati coinvolti e alla curatrice dott.sa Cristina Del Tutto, che ha sviluppato a livello nazionale questo progetto così innovativo e stimolante.», hanno affermato il presidente e amministratore delegato del Casinò Giuseppe Di Meco, con la consigliera Sonia Balestra e l’architetto Mauro Menozzi.

«Con grande piacere oggi presentiamo questa seconda edizione sanremese delle “Giornate della consapevolezza.” È interessante vedere come le scienze richiedano consapevolezza, che ci arricchiscono ogni giorno di più.», ha proseguito la consigliera Desiree Negri, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento tenutasi questa mattina presso il teatro dell’Opera del Casinò.

A seguire, è intervenuto il senatore Gianni Berrino: «Sono felice che il Comune, il Casinò, e la Regione abbiano contribuito a rinnovare questo appuntamento. Si tratta della seconda edizione dell’evento, dopo la prima che, come abbiamo potuto vedere, ha riscosso molto successo».

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, infine, ha concluso affermando quanto segue: «Cristina Del Tutto è la direttrice artistica, e porta nella nostra regione grandissimi esperti di diversi settori. Quest’anno, il tema sarà il clima, argomento molto importante per tutti noi».

L’espressione più riconoscibile del progetto è “Viaggio nella complessità della Vita – Le connessioni invisibili.” Non si tratta di una sequenza di conferenze. Sotto la guida e la direzione artistica di Cristina Del Tutto, che è anche la voce narrante dello spettacolo, gli interventi degli scienziati si inseriscono in una narrazione unitaria e corale, accompagnata da videoperformance, immagini, musica e contributi artistici. Il percorso conduce il pubblico oltre i confini delle singole discipline, alla scoperta delle relazioni che compongono la trama della vita.

Il viaggio muove dall’immensità dell’Universo e dalle forze che ne regolano l’evoluzione, raggiunge la Terra e i suoi equilibri climatici, scende nelle profondità degli oceani e nel mondo invisibile dei microrganismi. Da qui attraversa l’organizzazione della materia vivente e si avvicina alle domande sul cervello, sulla mente e sulla coscienza. Discipline e scale diverse compongono una stessa storia: nessun essere vivente può essere compreso separatamente dalle relazioni di cui è parte.

Lo spettacolo invita il pubblico a osservare, ascoltare e interrogarsi, senza imporre risposte definitive. La partecipazione libera e gratuita è una scelta fondante del progetto, affinché l’accesso alla conoscenza non dipenda dalle possibilità economiche.

Andrea Possenti aprirà il viaggio raccontando le energie invisibili dell’Universo e le nostre origini cosmiche. Renato Fani porterà lo sguardo sull’evoluzione microbica e sul ruolo dei microrganismi nell’evoluzione della vita sulla Terra. Alessio Rovere parlerà del respiro del pianeta, degli oceani e dei cambiamenti climatici; Caterina Lanfredi condurrà il pubblico nel profondo blu, tra gli ecosistemi marini e i cetacei.

Carlo Ventura esplorerà il linguaggio delle cellule e l’organizzazione della materia vivente, mostrando come i processi biologici si sviluppino attraverso interazioni complesse. Pierluigi Brustenghi concluderà il percorso scientifico con le domande poste dal cervello e dalla mente. Le video performance di Cristina Del Tutto, distribuite lungo lo spettacolo, uniranno gli interventi in una narrazione continua.

La tappa sanremese dà spazio anche all’arte. Green Art Italia parteciperà con un intervento di Claudio Reginali, dedicato alla rigenerazione urbana e alla necessità di riportare la natura negli spazi che abitiamo, e con una performance di break dance di Giacomo Mino Fanciullacci. La musicista Sonia Bottacin, infine, offrirà un momento artistico dedicato alle frequenze della voce e al suono.

I protagonisti

Cristina Del Tutto — Ideatrice e direttrice artistica delle Giornate della Consapevolezza, CEO & Founder di Radio Parlamentare – Percorso Consapevole. Segretario generale dell’Intergruppo parlamentare per la conoscenza, la ricerca scientifica e la formazione alla complessità della vita.

Andrea Possenti — Astrofisico dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, tra i maggiori esperti internazionali di pulsar. Co-scopritore della pulsar doppia e dei lampi radio veloci. Coordina le attività INAF su calcolo e big data.

Renato Fani — Genetista e già professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze. Ha dedicato la propria attività allo studio dell’origine e dell’evoluzione dei geni e dei genomi, delle comunità microbiche e della biodiversità batterica.

Alessio Rovere — Professore ordinario di Geografia fisica e geomorfologia all’Università Ca’ Foscari Venezia, studia le variazioni del livello del mare e gli effetti del cambiamento climatico sugli ambienti costieri. Vincitore di un ERC Starting Grant, nel 2026 ha ottenuto un ERC Proof of Concept.

Caterina Lanfredi — Biologa marina e membro del Consiglio direttivo dell’Istituto Tethys. Da oltre vent’anni studia i cetacei e si occupa della loro conservazione. Dal 2026 è project manager e coordinatrice scientifica del Cetacean Sanctuary Research del Santuario Pelagos.

Carlo Ventura — Biologo molecolare, dirige il Laboratorio Nazionale di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali INBB di Bologna. È considerato uno dei pionieri della medicina rigenerativa a livello mondiale.

Pierluigi Brustenghi — Neurologo e psicoterapeuta, divulgatore scientifico. Si occupa del rapporto tra cervello, apprendimento e nuove tecnologie, con particolare attenzione agli effetti delle dipendenze digitali sui giovani.

Sonia Bottacin — Direttrice di coro, compositrice, pianista e counselor olistico. Direttrice didattica della Scuola di Meditazione e fondatrice dell’Accademia Sham Eloha. Affianca all’attività artistica percorsi formativi dedicati alla voce, all’ascolto e alle vibrazioni sonore.

Claudio Reginali — Imprenditore e promotore di progetti di rigenerazione territoriale, culturale e sociale. Ideatore e presidente di Green Art Italia, favorisce la trasformazione degli spazi urbani attraverso arte, sostenibilità e partecipazione delle comunità.

Giacomo Mino Fanciullacci — Protagonista della performance di break dance del Breakdown Dance Project – Odissea 2001, come artista del team di Green Art Italia.

Il tour 2026 delle Giornate della Consapevolezza di Radio Parlamentare attraversa sei città: Sassari (22–23 settembre), Sanremo (10 ottobre), Brescia (23–24 ottobre), Livorno (8 novembre), Salerno (26 novembre) e Roma (11 dicembre). Ogni tappa prende forma in dialogo con le amministrazioni e le realtà locali, per dare spazio alle specificità e alle domande della comunità ospitante. Attorno allo spettacolo si sviluppano incontri con la cittadinanza, attività per le scuole, laboratori scientifici e artistici e momenti di confronto con le istituzioni.

Radio Parlamentare – Percorso Consapevole è una testata giornalistica e un think tank nato nel 2021 da un’idea di Cristina Del Tutto. Opera come spazio di incontro tra istituzioni parlamentari, mondo scientifico, ricerca, sistema produttivo e società civile. Attraverso attività editoriali e multimediali, produzioni radiofoniche e audiovisive e iniziative pubbliche, promuove la circolazione della conoscenza e il dialogo tra discipline, persone e istituzioni.

Alla base del suo lavoro vi è la convinzione che il sapere scientifico debba avere un ruolo centrale nella cultura democratica e nei processi decisionali. Rendere comprensibili le grandi trasformazioni contemporanee significa dare alle persone strumenti per interpretarle e alle istituzioni basi più solide per affrontarle. Le Giornate della Consapevolezza costituiscono la dimensione pubblica e itinerante di questo impegno.

L’Associazione Percorso Consapevole APS è la struttura organizzativa delle iniziative istituzionali e territoriali del progetto. Svolge attività di raccordo e confronto tra istituzioni parlamentari, comunità scientifica e società civile e coordina la realizzazione del festival itinerante.

La tappa 2026 si svolge con il Patrocinio del comune di Sanremo e della Regione Liguria, con il prezioso sostegno del Casinò di Sanremo e dell’Agenzia regionale per la promozione turistica “La mia Liguria”. Grazie alla collaborazione dei partner, è possibile offrire alla cittadinanza la partecipazione libera e gratuita agli eventi in programma, affinché la conoscenza sia un patrimonio condiviso e accessibile a tutti.