Sanremo, malore per un agente della Penitenziaria, è in rianimazione. Decisiva la telefonata di un collega

Sanremo. Una telefonata, l’allarme lanciato in tempo e una corsa contro il tempo per cercare di salvargli la vita. Sono ore di apprensione per Antonio, assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Sanremo, colpito nella mattinata di ieri da un grave malore con sintomi riconducibili a un possibile ictus.

A far scattare rapidamente la macchina dei soccorsi è stata la telefonata di un collega, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lui. L’agente è stato raggiunto e soccorso, quindi trasferito in elicottero al Pronto Soccorso di Pietra Ligure, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Attualmente si trova ricoverato in rianimazione.

«È stata una corsa contro il tempo – dichiara Fabio Pagani, segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria –. La telefonata di un collega, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con Antonio, ha consentito di far scattare rapidamente i soccorsi. In situazioni come questa, ogni minuto può essere importante».

Antonio è uno degli agenti che hanno vissuto in prima linea la complessa fase di ripresa e rilancio del carcere di Sanremo dopo i gravi episodi del 24 luglio 2025. Un poliziotto conosciuto dai colleghi per la presenza costante e la dedizione al servizio.

«In questo momento – prosegue Pagani – non ci sono altre parole se non quelle della vicinanza. Siamo tutti con Antonio. L’intero Istituto penitenziario è scosso e il Corpo di Polizia Penitenziaria si stringe attorno a lui, alla sua famiglia e ai suoi colleghi. Incrociamo le dita e confidiamo che possa superare questa difficile prova e tornare presto tra noi».