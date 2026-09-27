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Sanremo, la Pigna diventa una galleria d’arte diffusa con FabbrichiAmOrizzonti
Il circuito di botteghe recuperate apre al pubblico per le Giornate Europee del Patrimonio.
Sanremo. Prosegue nel cuore della Pigna l’apertura straordinaria di FabbrichiAmOrizzonti, il laboratorio urbano-umano fondato dalla pittrice Valentina Martini e dall’architetto Alessio Proietti, che ha trasformato un circuito di botteghe restaurate e in fase di riqualificazione in una galleria d’arte diffusa.
L’iniziativa «FabbrichiAmOrizzonti: agopuntura urbana e cura creativa del patrimonio» rientra nel calendario delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse da Unione Europea e Consiglio d’Europa e coordinate in Italia dal ministero della Cultura. Dopo la partecipazione registrata nella giornata di sabato, con visitatori italiani e stranieri e rappresentanti delle istituzioni, gli spazi saranno nuovamente accessibili domenica 27 settembre dalle 15.30 alle 18.30.
Il percorso attraversa alcuni luoghi del centro storico recuperati nell’ambito del progetto: parte dagli spazi all’interno della porta gotica di accesso alla Pigna, raggiunge i locali affacciati su piazza Santa Brigida e comprende il percorso ipogeo Vallai. Gli interventi di restauro sono stati realizzati dall’impresa Falbo di Sanremo, utilizzando materiali compatibili con le caratteristiche storiche degli ambienti e soluzioni finalizzate al recupero degli spazi.
Il progetto interpreta il tema scelto per l’edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, «Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare», attraverso quella che i promotori definiscono «agopuntura urbana»: interventi circoscritti su botteghe e locali del borgo con l’obiettivo di restituirli alla fruizione e creare nuovi spazi dedicati alla cultura e alla produzione artistica.
Accanto alla visita degli ambienti è allestita una mostra con opere nate da iniziative sviluppate anche fuori dal territorio sanremese. L’esposizione comprende i lavori degli artisti coinvolti nel progetto realizzato nel contesto del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia e quelli legati a «Sanremo FestivArt», la collettiva diffusa ideata per raccontare attraverso la pittura la musica italiana.
FabbrichiAmOrizzonti ha sede in vicolo della Provvidenza 4 e nasce come laboratorio di azioni materiali e immateriali dedicato al recupero e alla riattivazione degli spazi del centro storico.