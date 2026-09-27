Sanremo, la Pigna diventa una galleria d’arte diffusa con FabbrichiAmOrizzonti

Sanremo. Prosegue nel cuore della Pigna l’apertura straordinaria di FabbrichiAmOrizzonti, il laboratorio urbano-umano fondato dalla pittrice Valentina Martini e dall’architetto Alessio Proietti, che ha trasformato un circuito di botteghe restaurate e in fase di riqualificazione in una galleria d’arte diffusa.

L’iniziativa «FabbrichiAmOrizzonti: agopuntura urbana e cura creativa del patrimonio» rientra nel calendario delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse da Unione Europea e Consiglio d’Europa e coordinate in Italia dal ministero della Cultura. Dopo la partecipazione registrata nella giornata di sabato, con visitatori italiani e stranieri e rappresentanti delle istituzioni, gli spazi saranno nuovamente accessibili domenica 27 settembre dalle 15.30 alle 18.30.

Il percorso attraversa alcuni luoghi del centro storico recuperati nell’ambito del progetto: parte dagli spazi all’interno della porta gotica di accesso alla Pigna, raggiunge i locali affacciati su piazza Santa Brigida e comprende il percorso ipogeo Vallai. Gli interventi di restauro sono stati realizzati dall’impresa Falbo di Sanremo, utilizzando materiali compatibili con le caratteristiche storiche degli ambienti e soluzioni finalizzate al recupero degli spazi.

Il progetto interpreta il tema scelto per l’edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, «Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare», attraverso quella che i promotori definiscono «agopuntura urbana»: interventi circoscritti su botteghe e locali del borgo con l’obiettivo di restituirli alla fruizione e creare nuovi spazi dedicati alla cultura e alla produzione artistica.

Accanto alla visita degli ambienti è allestita una mostra con opere nate da iniziative sviluppate anche fuori dal territorio sanremese. L’esposizione comprende i lavori degli artisti coinvolti nel progetto realizzato nel contesto del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia e quelli legati a «Sanremo FestivArt», la collettiva diffusa ideata per raccontare attraverso la pittura la musica italiana.