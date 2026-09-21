Sanremo, incontro sull’1% Equo: la proposta di legge per tassare i grandi patrimoni

Sanremo. Un’imposta patrimoniale progressiva sui patrimoni superiori ai 2 milioni di euro, con l’obiettivo di destinare nuove risorse ai servizi pubblici e alla riduzione della pressione fiscale. È il tema dell’incontro dedicato alla proposta di legge di iniziativa popolare «1% Equo», in programma sabato 26 settembre alle 18 presso l’associazione culturale La Città Invisibile, in via Pietro Agosti 21 a Sanremo.

All’appuntamento interverrà Marco Ravera, membro del Comitato politico nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, consigliere comunale e capogruppo di Sinistra per Savona. La campagna, avviata a maggio, ha superato le 70mila sottoscrizioni, oltre la soglia delle 50mila necessarie per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare in Parlamento. La raccolta prosegue sia online sia attraverso i banchetti organizzati da Rifondazione Comunista a Sanremo e nel resto d’Italia.