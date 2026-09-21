Sanremo, incontro sull’1% Equo: la proposta di legge per tassare i grandi patrimoni
Sabato alla Città Invisibile interviene Marco Ravera. La campagna di raccolta firme per la patrimoniale progressiva prosegue fino al 13 novembre
Sanremo. Un’imposta patrimoniale progressiva sui patrimoni superiori ai 2 milioni di euro, con l’obiettivo di destinare nuove risorse ai servizi pubblici e alla riduzione della pressione fiscale. È il tema dell’incontro dedicato alla proposta di legge di iniziativa popolare «1% Equo», in programma sabato 26 settembre alle 18 presso l’associazione culturale La Città Invisibile, in via Pietro Agosti 21 a Sanremo.
All’appuntamento interverrà Marco Ravera, membro del Comitato politico nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, consigliere comunale e capogruppo di Sinistra per Savona. La campagna, avviata a maggio, ha superato le 70mila sottoscrizioni, oltre la soglia delle 50mila necessarie per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare in Parlamento. La raccolta prosegue sia online sia attraverso i banchetti organizzati da Rifondazione Comunista a Sanremo e nel resto d’Italia.
Il testo prevede aliquote dall’1 al 3,5% sulla quota di patrimonio eccedente i 2 milioni di euro, escludendo l’abitazione principale. Secondo le stime dei promotori, il gettito potrebbe raggiungere almeno 26 miliardi di euro all’anno, da destinare a sanità, scuola, politiche abitative, ambiente, sicurezza sul lavoro, disabilità e sostegno al reddito, oltre che alla riduzione dell’Irpef.