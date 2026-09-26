Sanremo, incendio in collina

Sanremo. Attimi di apprensione nell’immediato entroterra matuziano. Un incendio di vegetazione è divampato, nel primo pomeriggio, subito dopo l’abitato di Poggio. Le fiamme, alimentate dalla sterpaglia secca, hanno richiesto un massiccio e tempestivo dispiegamento di forze per evitare che la situazione potesse degenerare.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo e una squadra di supporto arrivata da Imperia, impegnate nelle delicate operazioni di contenimento e spegnimento del fronte del fuoco.

La complessità dell’intervento ha reso necessario anche l’impiego dei mezzi aerei: in azione l’elicottero regionale Eli West, che sta effettuando diversi lanci di acqua dall’alto per circoscrivere le fiamme nelle zone più impervie.

Terra e cielo lavorano in sinergia: a supporto dei Vigili del Fuoco operano attivamente sul campo i volontari dell’AIB (Antincendio Boschivo) e i Rangers d’Italia. Presenti per la gestione della viabilità, la sicurezza e i rilievi del caso anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri Forestali, al lavoro per monitorare l’area e risalire alle cause che hanno innescato il rogo.