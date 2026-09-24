Sanremo, giunta approva progetto esecutivo per i giardini e la nuova passeggiata Salvo D’Acquisto

Sanremo. La giunta comunale, all’interno della Strategia Territoriale “Sanremo Verde” legata al Fesr Liguria, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai giardini e alla passeggiata Salvo D’Acquisto. L’intervento, per un importo complessivo di 2.080.000 euro, prevede una riqualificazione generale dell’intera area che sarà resa pedonale e completamente ridisegnata, con un’omogeneizzazione delle superfici tramite una nuova pavimentazione e aree verdi.