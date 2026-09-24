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Sanremo, giunta approva progetto esecutivo per i giardini e la nuova passeggiata Salvo D’Acquisto
Un disegno innovativo con aiuole, 70 alberature, sedute, illuminazione, arredo urbano e percorsi per attività sportive outdoor, area giochi per bambini, pergole con vegetazione ombreggiante ed una regimentazione delle acque piovane
Sanremo. La giunta comunale, all’interno della Strategia Territoriale “Sanremo Verde” legata al Fesr Liguria, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai giardini e alla passeggiata Salvo D’Acquisto. L’intervento, per un importo complessivo di 2.080.000 euro, prevede una riqualificazione generale dell’intera area che sarà resa pedonale e completamente ridisegnata, con un’omogeneizzazione delle superfici tramite una nuova pavimentazione e aree verdi.
Un disegno innovativo con aiuole, 70 alberature, aree destinate all’aggregazione fruibili e inclusive, sedute, illuminazione, arredo urbano e percorsi per attività sportive outdoor, area giochi per bambini, pergole con vegetazione ombreggiante ed
una regimentazione delle acque piovane.
«Si tratta di un’opera di riqualificazione estremamente importante, che è stata al centro di numerose riunioni preparatorie. Con l’approvazione dell’esecutivo ci avviciniamo all’avvio delle lavorazioni che ci porteranno ad avere un tratto di fronte mare molto amato dai sanremesi, dalle famiglie e dai turisti, pienamente riqualificato nel corso del prossimo anno», dichiara il sindaco Alessandro Mager – . L’inizio dei lavori, che si concluderanno entro il 31 dicembre 2027, è previsto per la
fine del mese di novembre».
«Uno spazio multifunzionale che permetterà di immergersi in un’area verde, ottenuta attraverso un depaving di 5.000 metri quadrati di asfalto – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella – . La nuova passeggiata favorirà l’incontro tra persone all’interno di un ambiente caratterizzato dalla biodiversità presente nel giardino. Un collegamento quindi ideale tra l’estensione del parco di villa Ormond e la zona a mare. Una soluzione che, oltre ad un valore estetico e funzionale, va incontro ad esigenze legate ai cambiamenti climatici, grazie all’ombra generata lungo il percorso pedonale ed una generale mitigazione del calore urbano».
Il progetto, firmato dall’architetto Alberto Pulinetti, riguarderà infatti una superficie totale di oltre 12 mila metri quadri, di cui 7.500 adibito a verde.