Sanremo, Forza Italia riporta in consiglio comunale la memoria delle foibe e di Norma Cossetto

L’intervento della consigliera Patrizia Badino richiama le Decisioni di Pisino e l’esodo delle popolazioni italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia

Sanremo. La memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e di Norma Cossetto è stata richiamata in consiglio comunale dalla consigliera Patrizia Badino, in un intervento che Forza Italia Sanremo torna a porre all’attenzione della città.

«Si tratta di una pagina di storia che riguarda tutti noi, al di là di ogni appartenenza politica», sottolinea il gruppo cittadino, ricordando come per molti anni quelle vicende siano rimaste poco conosciute da una parte dell’opinione pubblica italiana. «Non possiamo rimediare a quanto è accaduto, ma possiamo e dobbiamo ricordarlo, affinché simili tragedie non abbiano più a ripetersi».

L’intervento ha ripercorso quanto accadde in Istria dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Il 13 settembre il Comitato di liberazione popolare dell’Istria adottò le Decisioni di Pisino, successivamente confermate dall’assemblea dei rappresentanti popolari riunita il 26 settembre, che proclamarono il distacco dell’Istria dall’Italia e l’unione alla Croazia e alla Jugoslavia. Da quel passaggio storico Badino ha richiamato l’attenzione sulle violenze che investirono l’Istria nell’autunno del 1943 e, in particolare, sulla sorte di Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa in quel periodo e divenuta nel dopoguerra uno dei simboli delle vittime delle foibe.

«Ricordare Norma Cossetto, le vittime delle foibe e il dolore dell’esodo significa custodire la memoria di una delle pagine più tragiche e dolorose della storia italiana e istriana», ribadisce Forza Italia Sanremo.