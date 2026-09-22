Sanremo, festa a Casa Serena

Per regalare agli ospiti e alle loro famiglie un momento unico, ricco di ricordi e di gioia condivisa

Sanremo. Una serata da sagra, un cuore che si allarga: Casa Serena di Sanremo accende il parcheggio e lo trasforma in piazza di festa con una grigliata dal sapore antico, i profumi di rostelle e salsiccia che hanno invaso l’aria, musiche che hanno fatto ballare tutti e un’atmosfera da sagra di paese: così è stata la serata speciale organizzata dal personale della struttura RSA/RP Casa Serena di Sanremo, in frazione Poggio, per regalare agli ospiti e alle loro famiglie un momento unico, ricco di ricordi e di gioia condivisa.

Grazie anche alla collaborazione con il Circolo ACLI “Santa Margherita” di Poggio di Sanremo, ai volontari e a tutto il personale, il parcheggio di Casa Serena si è trasformato in una vera e propria piazza di paese, allestita con rostelliere, tavoli e panche messi a disposizione dall’associazione.

I cuochi di Casa Serena, affiancati da volontari straordinari, hanno preparato alla brace rotelle e salsiccia, completando menù con altre prelibatezze, ricreando quell’atmosfera tipica delle sagre paesane che ha immediatamente risvegliato nei residenti ricordi felici e sensazioni familiari. I profumi della griglia hanno avvolto l’intera struttura, contribuendo a rendere l’ambiente caldo, accogliente e profondamente evocativo.

La colonna sonora della serata è stata curata da Roberto Fajeta, che ha proposto un repertorio capace di unire generazioni: dal liscio ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, fino a brani che hanno animato balli di gruppo coinvolgendo ospiti, familiari e tutto il personale.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione degli operatori di Casa Serena, che hanno dato il loro contributo con entusiasmo, vivendo la serata non solo come organizzatori ma come parte di una grande “famiglia” allargata. La loro presenza attiva ha reso l’evento ancora più autentico e partecipato.

Le reazioni degli ospiti e delle famiglie sono state unanimi: “Serate fantastiche, irripetibili, meravigliose, uniche”. Molti hanno chiesto di ripetere al più presto un’esperienza così coinvolgente, lodando non solo l’organizzazione perfetta ma soprattutto il lavoro degli operatori, che hanno saputo tradurre in pratica la missione più profonda di Casa Serena: mettere al centro l’ospite, facendogli vivere emozioni autentiche e ricordi vividi.

La struttura desidera ringraziare nuovamente il Circolo ACLI “Santa Margherita” di Poggio di Sanremo e, in particolare, Piero, per il prezioso supporto logistico che ha reso possibile la trasformazione di uno spazio comune in una piazza di festa.