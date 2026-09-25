Sanremo, dalla giunta nuovi aiuti alle famiglie

Sanremo. Nuove misure a sostegno dei cittadini e dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica e sociale. La giunta comunale di Sanremo ha approvato le delibere relative alla concessione del Bonus Tari 2026 e all’erogazione del Fondo Sociale Affitti.

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, l’amministrazione ha stanziato un totale di 340.000 euro, che verranno ripartiti in base alle domande che perverranno a seguito della pubblicazione del bando, prevista a breve.

I criteri principali per presentare l’istanza sono:

* Residenza nel Comune di Sanremo;

* Titolarità Tari per un immobile situato sul territorio comunale non incluso nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A7 (abitazioni in villini), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili) e A10 (uffici e studi privati);

* Non essere titolari di diritti reali o personali su immobili ad uso abitativo secondario;

* ISEE 2025 fino a 13.000 euro (oppure fino a 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli a carico);

* Pagamento e presentazione della ricevuta della prima rata Tari 2026.

L’importo del contributo erogato coprirà inizialmente la quota relativa alla prima rata. Successivamente, previa presentazione della ricevuta di versamento della seconda rata, verrà riconosciuto un ulteriore 25% della spesa sostenuta, fino a raggiungere una copertura del 75% dell’importo totale della Tari.

Fondo Sociale Affitti: oltre 284mila euro per i canoni di locazione

Parallelamente, la giunta ha dato il via libera alla pratica inerente al Fondo Sociale Affitti, destinando complessivamente 284.252 euro (di cui 125.921 euro provenienti da fondi comunali) al sostegno delle famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto.

Per presentare domanda occorrerà rispondere ai seguenti requisiti:

* Presenza di una situazione di morosità incolpevole registrata nel 2025, per la quale sia presente un accordo con il proprietario di casa;

* Valutazione della composizione del nucleo familiare con riferimento alla presenza di minori;

* ISEE 2025 non superiore a 16.700 euro.