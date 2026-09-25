Sanremo, dal 28 settembre al via lavori di asfaltatura in via De Amicis

Sanremo. Prenderanno il via lunedì 28 settembre alcuni lavori di asfaltatura, per conto di Fibercop Spa, che interesseranno per due giorni via De Amicis. Per consentire l’effettuazione dell’intervento è stata emessa un’ordinanza che prevede, dalle 8,30 alle 16 di lunedì 28 e martedì 29 settembre, il divieto di transito di tutte le categorie di veicoli tra il civico 54 e il civico 96. Inoltre, nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 24, è stato disposto un senso unico alternato regolato da semaforo.