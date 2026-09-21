“Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore”, due weekend dedicati alla pallavolo e alle promesse del domani

Oltre a Dado Tessitore ed Enrico Chiavari, in occasione dei due appuntamenti saranno ricordate anche due persone, scomparse nel 2026, che tanto hanno dato alla pallavolo della Riviera dei Fiori: Piero Tosi e Franco Magnetto

Sanremo. Archiviato il Test Match di Serie A, andato in scena quest’anno ad Alassio, come succede dal 2016 (anno di introduzione del nuovo format), la “Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore” apre le porte alle giovani promesse del volley con due tornei dedicati alla categoria Under 15, in programma sui campi dell’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, ingresso libero.

In arrivo squadre da tutto il Nord Ovest e dalla vicina Francia. Rappresentate le province di Imperia; Savona; Genova; Cuneo; Torino; Milano, e Piacenza. A difendere i colori transalpini, tra i ragazzi, sarà il Pays de Grasse Volley Ball, uno dei migliori vivai non solo della Costa Azzurra, ma dell’intero panorama transalpino.

Il tabellone femminile è in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con sei squadre al via: Assicenter River Piacenza, Volare Arenzano, Volley Team Finale, Albenga, Sdp Mazzucchelli Sanremo e Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Prime sfide alle 14 di sabato e gran finale domenica, dalle ore 9, con turno conclusivo alle 16.30. A seguire, la premiazione.

Tabellone maschile (a otto) in via di completamento, è previsto per sabato 10 e domenica 11 ottobre, con due squadre che verranno ufficializzate nei prossimi giorni. Già certi sei team, tre dei quali hanno la prima squadra in SuperLega (Acqua Sant’Anna Cuneo, Allianz Diavoli Rosa Milano e Gas Sales Piacenza) e poi Colombo Genova, Parella Torino (campioni in carica) e Grasse.

Tra le ragazze, debutto al Tessitore per Piacenza e Volare Arenzano. Tra i ragazzi da segnalare che Diavoli Rosa e Colombo sono presenze abituali, sin dal 2016. Il torneo maschile, vinto lo scorso anno dal Parella, si preannuncia anche quest’anno di altissimo livello per la partecipazione di formazioni che hanno preso parte, nel maggio scorso, alla Finale Nazionale di categoria (Diavoli Rosa 3° posto, Genova 6°, Parella Torino 8°, Piacenza 12°, Cuneo).

Confermata la partnership con il prestigioso “Memorial Mikael Brugnara” di marzo a Trento, cui sarà d’ufficio invitata la squadra prima classificata.

Giova ricordare che negli anni scorsi tra i protagonisti della “Sanremo Cup” ci sono stati giocatori che sono poi approdati in Serie A e vestito la maglia azzurra a livello giovanile o assoluto. Uno su tutti: Luca Porro (ex Colombo), premiato mvp in Valle Armea nel 2026 e 2017, campione del mondo un anno fa e tra gli atleti a disposizione di De Giorgi agli Europei in pieno corso di svolgimento (come noto agli appassionati, battendo ieri sera la Danimarca, l’Italia è approdata ai quarti di finale). Per proseguire con figlio e nipote d’arte Manuel Zlatanov (Piacenza), vincitore e mvp del Mondiale Under 17 nel 2024. E così via. Attesi, come al solito, anche molti familiari al seguito.

Oltre a Dado Tessitore ed Enrico Chiavari, lo storico presidente della Nlp, in occasione dei due appuntamenti saranno ricordate, con appositi premi speciali, anche due persone, scomparse nel 2026, che tanto hanno dato alla pallavolo della Riviera dei Fiori: il matuziano Piero Tosi, già presidente del Sanremo Volley e a lungo dirigente della Nlp Sanremo, e il ventimigliese Franco Magnetto, primo atleta della provincia di Imperia ad aver vestito la maglia della nazionale italiana (6 presenze), con due scudetti all’attivo con i colori della Klippan Torino, nel 1979 e 1980.

L’organizzazione è curata dalla Asd Nuova Lega Pallavolo (Nlp) Sanremo, sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, con il sostegno di Comune di Sanremo e Laboratorio CT (storica azienda farmaceutica sanremese che quest’anno compie 80 anni di attività), con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia, Coni Liguria, Panathlon Club Imperia-Sanremo e Csen Imperia.

In apertura della conferenza stampa tenutasi questa mattina presso Palazzo Bellevue, Veronica Russo, consigliera regionale, ha affermato quanto segue: «Questo evento è molto importante, dedicato a una grande figura dell’ambiente sportivo. Come Regione Liguria teniamo molto allo sport, perché crediamo sia alla base degli insegnamenti nei confronti dei giovani. E tale evento persegue questo obiettivo. Vi auguro che questa manifestazione abbia sempre maggior successo».

A seguire, l’assessore allo Sport e al Turismo Alessandro Sindoni ha aggiunto: «In due anni di assessorato, abbiamo investito un milione e mezzo di euro sugli impianti sportivi, specialmente su Villa Citera e Villa Ormond. E a breve, spero ad aprile o maggio, avremo il Palazzetto dello Sport, cosa che per noi sarà motivo di grande orgoglio. Ringrazio tutto lo staff della Nuova Lega Pallavolo, e la famiglia Tessitore. Dal punto di vista turistico, questo è un evento che si svolge in autunno, ed è la dimostrazione che tramite lo sport si può fare turismo, anche in questo periodo dell’anno».

Ha proseguito Cesare Fagnani, presidente Nuova Lega Pallavolo: «La nostra società sta per compiere 80 anni, e attraverso delle targhe speciali, verrà ricordato il nostro storico presidente Enrico Chiavari. Dal punto di vista turistico, invece, ci tengo a dire che saranno diverse le società che nei due weekend alloggeranno a Sanremo. E avendo categorie giovanili, avremo anche tutte le loro famiglie. C’è anche un’importante valenza tecnica, perché da questo torneo sono emersi talenti che, a oggi, giocano nella nazionale. Ringrazio Regione Liguria, il Comune, e la famiglia Tessitore, che è sempre vicina ai giovani».

Angelo Masin, in rappresentanza del Panathlon: «Il Panathlon ieri ha festeggiato 75 anni dalla fondazione. Ci tengo a dirlo, perché siamo molto contenti di questo risultato. Vorrei, inoltre, ringraziare anche io il comune di Sanremo, per l’attenzione che investe nei confronti dello sport, e il presidente Fagnani, per continuare a organizzare questa manifestazione».

«Sono veramente felice di rappresentare la Federazione oggi, anche perché con Enrico Chiavari, quando io ero un ragazzino, abbiamo fatto un bellissimo percorso.» ha dichiarato Aldo De Martin (Fipav), «Penso che lui sia la persona che più di tutti ha rappresentato l’importanza della pallavolo. Per quanto riguarda il torneo, mi fa piacere che ci sia questo continuo investimento sull’impiantistica sportiva. Sono contento che l’assessore abbia annunciato che Sanremo presto avrà il suo Palazzetto. E spero anche che presso l’impianto del Mercato dei Fiori, quei piccoli lavori che ancora mancano, vengano presto realizzati.»

«Siamo onorati di far parte di questo evento, perché la nostra missione è proprio quella di fare promozione sportiva.», ha affermato Giuliano Ferrari di Csen Liguria, «Faccio i miei complimenti all’amministrazione, che sta lavorando per far crescere sempre di più la presenza dello sport in città, e tutti gli organi organizzativi.»