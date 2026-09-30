Sanremo celebra i suoi Patroni, ottobre tra fede e tradizione: doppio anniversario per la Madonna del Rosario

Il 4 ottobre la festa della Patrona nell’80° dell’Incoronazione e nel 295° della proclamazione. Il 13 ottobre la città renderà omaggio a San Romolo con il tradizionale Cero Votivo

Sanremo. Un ottobre nel segno della fede, della storia e delle tradizioni più profonde della città. Sanremo si prepara a celebrare i suoi Patroni, la Madonna del Rosario e San Romolo, con un calendario di appuntamenti che quest’anno assume un significato particolare per la concomitanza di due importanti anniversari: l’80° dell’Incoronazione della Madonna del Rosario e il 295° della sua proclamazione a Patrona della città.

Il cammino verso la prima delle due ricorrenze è già iniziato il 25 settembre con la Novena nella Basilica Concattedrale di San Siro, che proseguirà fino a sabato 3 ottobre. Ogni giorno, alle 17.15, sono previsti il Santo Rosario e i Vespri, seguiti alle 18.15 dalla Celebrazione Eucaristica. Nove giorni di preghiera che accompagneranno la comunità sanremese verso una solennità profondamente radicata nella storia religiosa cittadina.

Il momento centrale arriverà domenica 4 ottobre con la festa della Madonna del Rosario, Patrona di Sanremo. Dopo le Messe del mattino, alle 12 sarà recitata la Supplica alla Madonna di Pompei, nell’ambito del tradizionale adempimento del voto della città alla Vergine.

Nel pomeriggio, alle 17.15, il canto dei Vespri precederà uno dei momenti più attesi e partecipati: la solenne processione con la statua della Madonna Regina del Santo Rosario, attraverso la quale i fedeli rinnoveranno pubblicamente la propria devozione alla Patrona.

Al termine, alle 18.15, sarà celebrato il Solenne Pontificale presieduto dal vescovo diocesano, monsignor Antonio Suetta, con la partecipazione del clero cittadino.

Le celebrazioni patronali proseguiranno martedì 13 ottobre con la Solennità di San Romolo, Vescovo e Patrono della Città di Sanremo. Alle 10.30 è in programma il Solenne Pontificale, ancora presieduto dal vescovo Antonio Suetta, durante il quale avverrà la tradizionale Offerta del Cero Votivo al Santo Patrono alla presenza del clero cittadino.

Un gesto nel quale dimensione religiosa e storia civile di Sanremo tornano a incontrarsi e attraverso il quale la città rinnova il proprio legame con San Romolo e con una tradizione tramandata nei secoli.

Le celebrazioni del 13 ottobre proseguiranno nel pomeriggio: alle 17.30 saranno recitati il Santo Rosario e i Vespri, mentre alle 18.15 la Celebrazione Eucaristica concluderà la giornata dedicata al Patrono.