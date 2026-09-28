Sanremo, alle piacentine dell’Assicenter River il 2º atto del Memorial Dado Tessitore

Il terzo e ultimo appuntamento si svolgerà sabato 10 e domenica 11 ottobre, sempre in Valle Armea

Sanremo. Nel torneo Under 15 femminile, giocato sui campi del polo sportivo Mercato dei Fiori di Sanremo, le emiliane non hanno dato scampo ai team liguri. Il terzo e ultimo appuntamento della 42 a Sanremo Cup, un torneo internazionale Under 15 maschile, si svolgerà sabato 10 e domenica 11 ottobre, sempre in Valle Armea.

Senza lasciare nemmeno un set alle avversarie, le piacentine dell’Assicenter River di Rivergaro, alla loro prima apparizione nella Città dei Fiori, hanno conquistato il torneo Under 15 femminile, secondo atto della 42 a Sanremo Cup XXIV Memorial Dado Tessitore, andato in scena nel weekend appena trascorso sui campi del polo sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea. Sul podio sono riuscite a salire anche le ragazze del Volley Team Finale (allenatore Alessandro Giordano) e la Sdp Mazzucchelli Sanremo (Paolo Ciancarelli e Giorgio Lanteri), seguite nell’ordine da Albenga Volley (Daniele Di Vicino e Roberto Capezio), Slurp Nlp Sanremo (Silvia Cimino e Michela Valenzise) e Volare Arenzano (Giulia Ottonello).

Questi i nomi delle atlete cui sono stati consegnati i riconoscimenti individuali: Melissa Manca (miglior palleggiatrice, Assicenter); Sofia Secondo (schiacciatrice, Slurp); Rosita Vicini (centrale, Finale); Rebecca Gandelli (opposta, Mazzucchelli); Eleonora Brignone (libero, Volare), Aurora Bonon (mvp, Albenga), quest’ultima premiata con la targa in ricordo di Piero Tosi. La targa in memoria di Enrico Chiavari, in palio per l’allenatore della squadra prima classificata, è andata a Massimiliano Carbonetti, coach del team emiliano, coadiuvato in panchina da Paolo Bozzoni.

Premi speciali per Bianca Verani, che ha festeggiato in campo i suoi primi 13 anni, e per le tre più giovani protagoniste, tutte del 2015: Nina Borri, Giulia Mesiano e Andrea Balestra.

Questa la classifica finale del torneo dopo i 15 incontri disputati nelle due giornate: Assicenter River 15; Volley Team Finale e Sdp Mazzucchelli Sanremo 9 (scontro diretto favorevole alle savonesi); Albenga 5; Slurp Nlp Sanremo 4; Volare Arenzano 3. L’Assicenter River succede nell’albo d’oro a L’Alba Volley (2025, categoria U16), Bam Monvi Mondovì (2024, U16) e Paladonbosco Genova (2023, U16).

Numerose le autorità presenti: Giuseppe Tessitore con la moglie Debora e i figli Tommaso e Angelica, Monica Neuhoff in rappresentanza di Fipav Liguria, Anna Longordo Tosi, Claudio Frascarelli della Polisportiva dei Fiori e presidente della Ginnastica Riviera dei Fiori (partner Nlp) e l’intero staff della Nlp Sanremo, con a capo il presidente Cesare Fagnani, il vice Paolo Marelli e la ds Tiziana Ferreri. Nel corso della giornata finale ha fatto visita all’impianto per salutare organizzazione e partecipanti anche l’assessore allo sport e turismo, Alessandro Sindoni.

L’attenzione si sposta ora sul terzo e ultimo appuntamento del Memorial Tessitore, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre: un torneo internazionale Under 15 maschile, cui parteciperanno, oltre a due compagini del ponente ligure, i campioni uscenti del Volley Parella Torino e poi Allianz Diavoli Rosa Milano, Lab Travel Cuneo, Colombo Genova, Gas Sales Piacenza (tutte squadre che hanno preso parte alla Finale Nazionale di categoria nel maggio 2026) e i francesi del Mougins Côte d’Azur.