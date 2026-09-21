Sanremo 2027, pubblicato il regolamento ufficiale

Cultura e Spettacolo

A cura della Rai e del direttore artistico Stefano De Martino: 24 Campioni, addio Nuove Proposte e svolta per l’Eurovision

Sanremo. La Rai e il direttore artistico Stefano De Martino (foto) hanno presentato le nuove regole della 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana: stop all’intelligenza artificiale, debutta la “Serata Performance” e si vota anche via app su RaiPlay.

È arrivata l’ufficialità sul sito della Rai e nelle principali testate nazionali: la 77ª edizione del Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027, riparte con una marcata riorganizzazione della struttura di gara sotto la direzione artistica di Stefano De Martino.Meno cantanti e stop alla categoria “Nuove Proposte”.

I cantanti in gara scendono a 24, tutti riuniti in un’unica categoria dei Campioni. Tra questi figurerà di diritto anche il vincitore di Sarà Sanremo 2026. Viene dunque eliminata la sezione separata delle Nuove Proposte sul palco dell’Ariston. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 23 novembre 2026, mentre l’annuncio dei Big selezionati è previsto a partire dal 29 novembre.La struttura delle serate e la nuova “Serata Performance”.

Nelle prime due serate (martedì 16 e mercoledì 17 febbraio) si esibiranno tutti e 24 gli artisti. La classica serata delle Cover viene anticipata a giovedì 18 febbraio: i cantanti reinterpreteranno brani italiani o internazionali con ospiti, e la relativa classifica rimarrà autonoma senza incidere sulla competizione principale.

La vera innovazione dell’edizione 2027 è rappresentata dalla Serata Performance, in palinsesto per venerdì 19 febbraio: i 24 Campioni reinterpreteranno il proprio brano in gara con arrangiamenti, messe in scena e modalità esecutive inedite

A giudicare la serata saranno la Giuria Popolare (televoto e voto online) e una nuova Giuria Internazionale di Esperti (composta da professionisti europei della musica, coreografia e spettacolo), ciascuna con un peso del 50%.

Svolta Eurovision: il vincitore della Serata Performance conquisterà il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027, separando di fatto la scelta del rappresentante europeo dalla vittoria finale del Festival del sabato sera.

Votazioni, RaiPlay e il bando dell’Intelligenza Artificiale

Il sistema di voto globale vedrà l’intreccio della Giuria Popolare, della Sala Stampa-TV-Web, della Giuria delle Radio e della Giuria Internazionale. Tra le novità figura l’introduzione formale del voto online gratuito tramite l’app di RaiPlay, che affiancherà il tradizionale televoto.