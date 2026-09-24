Sanità in Asl 1 Imperiese, la denuncia della Cisl Fp

Imperia. La grave e persistente carenza di personale nell’Area 1 Imperiese ha raggiunto livelli di criticità ormai insostenibili. A denunciarlo con forza è la CISL FP Liguria, che punta il dito contro una gestione delle emergenze d’organico ritenuta asimmetrica, iniqua e inefficace.

Secondo il sindacato, si sta assistendo a una profonda disparità di trattamento e risorse: se per la dirigenza medica si ricorre a cooperative esterne con gettoni che arrivano fino a 100 euro all’ora, per il personale infermieristico e per i tecnici di radiologia la risposta resta confinata a strumenti rigidi e insufficienti. Le prestazioni aggiuntive (normate dalla legge Sirchia e aggiornate a 50 euro l’ora per l’abbattimento delle liste d’attesa) si scontrano con tetti e budget aziendali inadeguati, costringendo il personale a continui rientri in servizio nei giorni di riposo per garantire l’assistenza ai degenti.