Sanità in Asl 1 Imperiese, la denuncia della Cisl Fp
“Carenze insostenibili e disparità inaccettabili, il sistema è al collasso”
Imperia. La grave e persistente carenza di personale nell’Area 1 Imperiese ha raggiunto livelli di criticità ormai insostenibili. A denunciarlo con forza è la CISL FP Liguria, che punta il dito contro una gestione delle emergenze d’organico ritenuta asimmetrica, iniqua e inefficace.
Secondo il sindacato, si sta assistendo a una profonda disparità di trattamento e risorse: se per la dirigenza medica si ricorre a cooperative esterne con gettoni che arrivano fino a 100 euro all’ora, per il personale infermieristico e per i tecnici di radiologia la risposta resta confinata a strumenti rigidi e insufficienti. Le prestazioni aggiuntive (normate dalla legge Sirchia e aggiornate a 50 euro l’ora per l’abbattimento delle liste d’attesa) si scontrano con tetti e budget aziendali inadeguati, costringendo il personale a continui rientri in servizio nei giorni di riposo per garantire l’assistenza ai degenti.
La situazione risulta ancora più paradossale per altre figure chiave dell’assistenza sanitaria — come ostetriche, fisioterapisti, tecnici di laboratorio e logopediste — che, pur con le possibilità previste dal CCNL di Comparto 2022-2024, restano di fatto bloccate da cavilli e limiti normativi non ancora recepiti o superati a livello legislativo.
A questo scenario si aggiunge una prassi organizzativa quotidiana contestata dalla CISL FP: il continuo spostamento di infermieri e Operatori Socio-Sanitari (OSS) da un reparto all’altro per tamponare le falle dell’organico all’ultimo minuto. Un “nomadismo assistenziale” che, sottolinea la sigla sindacale, azzera la programmazione, sminuisce la professionalità dei lavoratori, aumenta lo stress psicofisico e compromette la qualità delle cure.
La CISL FP evidenzia inoltre che, nonostante il raggruppamento delle aree a livello regionale, continuano a registrarsi disparità di trattamento che richiedono un palese riequilibrio e l’omogeneità promessa dal governo regionale tra tutti i dipendenti della Liguria.
Per queste ragioni, la CISL FP Liguria richiede con urgenza:
- L’attivazione di procedure concorsuali urgenti non solo per infermieri, ma anche per ostetriche e fisioterapisti;
- Un incontro urgente con i vertici preposti;
- Un piano straordinario di reclutamento;
- Lo sblocco immediato e il rifinanziamento delle prestazioni aggiuntive per tutte le professioni sanitarie.