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Sangue di Beatrice nelle abitazioni di Perinaldo e Montenero, i rilievi del Ris

30 settembre 2026 | 17:35
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Sangue di Beatrice nelle abitazioni di Perinaldo e Montenero, i rilievi del Ris

Trovate numerose tracce ematiche anche di Emanuel Iannuzzi e alcune riconducibili a Emanuela Aiello

Bordighera. Sangue. Sangue di Beatrice, sangue di Emanuel Iannuzzi e, in alcuni casi, anche sangue di Emanuela Aiello. Sono decine le tracce ematiche repertate dal Ris di Parma nell’ambito delle indagini, coordinate dalla Procura di Imperia, effettuate per ricostruire quanto accaduto a Beatrice: la bimba di due anni trovata senza vita nella casa in cui viveva a Montenero, località di Bordighera, il 9 febbraio scorso. Per la sua morte, sono attualmente in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso, la madre Emanuela Aiello e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi.

Circa 200 pagine, quelle depositate dal Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, che compongono un puzzle dell’orrore, nel quale ogni “tassello” corrisponde a una traccia: una traccia che quasi sempre risulta essere sangue umano riconducibile a tre persone: i due indagati e la piccola Beatrice.

Nei sopralluoghi compiuti nell’abitazione di Iannuzzi a Perinaldo, dove secondo gli inquirenti Beatrice è morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio scorsi, e nella villetta in cui viveva con madre e sorelle a Montenero, il Ris ha individuato tracce ematiche riconducibili alla bambina in diversi punti di entrambe le case e su alcuni reperti analizzati nell’ambito dell’inchiesta. Le conclusioni degli accertamenti tecnici, riportate nella relazione di laboratorio, descrivono una serie di reperti sui quali sono state individuate tracce di sangue e materiale biologico.

Il numero maggiore di tracce ematiche è stato localizzato nell’abitazione di Perinaldo: qui, ad esempio, al piano superiore, sul materasso della brandina dove probabilmente dormiva la piccola, sono state rilevate tracce ematiche di Beatrice, insieme ad altre tracce biologiche. E sempre qui sono state individuate, sul pavimento e all’interno di uno sportello del lavello della cucina, tracce di sangue riconducibili a Emanuel Iannuzzi.

Sempre nell’abitazione, una traccia risultata positiva al luminol sul giubbotto da bambina appeso dietro la porta della camera ha restituito una miscela genetica con contributo della vittima e di Iannuzzi. Altri reperti hanno evidenziato tracce ematiche attribuite a Iannuzzi, mentre sul materasso della brandina sono state individuate anche tracce e aloni di origine salivare, dai quali non è stato possibile ottenere un profilo genetico.

Particolare attenzione è stata riservata anche al bagno. Sono state rilevate tracce salivari della bambina su un cuscino e su un asciugamano; su quest’ultimo è stata individuata una traccia positiva al sangue nella quale è stato possibile rilevare anche il contributo di Iannuzzi. Il luminol ha inoltre evidenziato tracce verosimilmente ematiche sul rivestimento della parete sopra il lavandino e sul bordo interno del lavabo, con contributi genetici di Beatrice e di Iannuzzi.

Nella stessa abitazione, in una bacinella del bagno, sono state rilevate tracce verosimilmente ematiche su un asciugamano, dalle quali è stata estratta una miscela genetica con contributo della vittima, di Iannuzzi e della Aiello. Tracce di sangue, sempre di Beatrice, anche su una felpa bianca della bimba e su una t-shirt bianca da adulto.

Tracce ematiche anche nell’abitazione di Bordighera. Gli accertamenti del Ris hanno evidenziato sangue e tracce recanti saliva di Beatrice soprattutto nella camera dove la bambina è stata trovata morta e nell’area attigua della cucina-soggiorno. Tracce ematiche riconducibili a Iannuzzi sono state individuate in diversi punti delle pareti e del controsoffitto della cucina.

Una traccia ematica mista, con contributo di Iannuzzi e della vittima, è stata rilevata sulla parete sinistra dell’isola della cucina. Sul pantalone rosa della bambina è stata inoltre individuata una traccia ematica di Beatrice.

Gli accertamenti hanno interessato anche un giubbotto appeso all’ingresso dell’abitazione: dopo il trattamento con luminol sono state rilevate tracce biologiche, ematiche e salivari, dalle quali sono state estratte miscele genetiche con contributi della vittima, di Iannuzzi e di Emanuela Aiello.

Una traccia mista è stata infine individuata sulla Volkswagen Golf, l’auto usata da Aiello per trasportare le figlie, tra cui Beatrice già morta, da Perinaldo a Montenero: sul fascione obliquo del sedile posteriore sinistro è stata rilevata una traccia ematica con contributo maggioritario di Iannuzzi e minoritario della piccola vittima.

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