Sabato a Imperia l’ultimo saluto ad Halina Gizeweter

Imperia. Si svolgerà alle 15 di sabato 26 settembre, nella chiesa dei Giuseppini alla Fondura, il funerale di Halina Gizeweter: l’infermiera di 62 anni di Imperia, caposala in una Rsa di Imperia, morta tragicamente in seguito all’incidente avvenuto domenica scorsa in via Airenti, mentre in sella alla sua bici stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro.

La donna era caduta a terra a seguito dell’apertura, da parte di un automobilista, della portiera di una vettura. L’uomo non si era accorto della presenza di Halina, che stava sopraggiungendo sulla bicicletta. Finita sulla carreggiata, è stata investita da una seconda auto in transito. Nonostante i soccorsi e le cure prestate, per la 62enne non c’è stato nulla da fare. Per la sua morte, la Procura di Imperia ha iscritto i due automobilisti coinvolti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

La camera ardente sarà allestita a partire da domani mattina presso l’ospedale di Imperia, dove oggi è stata eseguita l’autopsia e resterà aperta fino alle 14 di sabato 26 settembre, poco prima della celebrazione del funerale.

La morte di Halina Gizeweter ha suscitato profondo dolore e cordoglio tra quanti la conoscevano e tra le persone che avevano avuto modo di incontrarla nel corso della sua attività professionale come infermiera.