Rudy Smaila, Las Vegas Dinner Show, alta moda e musica: le serate di gala al Casinò di Sanremo

Sanremo. Dopo i primi dieci spettacoli da aprile a settembre, dieci serate Sold Out: Matteo Ghione & the Ambassadors, Dario Cassini, Beatle Story, Gabriele Cirilli, Gemelli di Guidonia, e in agosto The Ambassadors Duo, Baluba Shake, Art&Elegance Pole Dance e Acrobatica, Evolution Band e per finire, a settembre, Battle of the Sexes-Comedy Night, il Casinò presenta il programma di spettacoli autunnali che condurrà all’atteso Veglionissimo di Capodanno.

Sabato 3 ottobre inaugura la stagione autunnale del Roof Garden, Rudy Smaila tra i più eleganti e amati protagonisti dello spettacolo italiano, per una serata esclusiva dedicata alla grande musica dal vivo e all’intrattenimento d’autore.

Sabato 10 ottobre alle 20 si festeggia la grande tradizione dell’Alta Moda del Casinò di Sanremo. Sanremo in passerella, serata di gala tra arte, musica e Alta Moda, si apre con l’intenso intervento musicale con il soprano Emanuela Carotenuto, seguito dalla sfilata di alta moda donna e uomo, dalla presentazione delle creazioni di gioielleria, con la precisa regia e coreografia affidata a Stefania Coralluzzo, Premio Moda et Alta Moda Roma. Conduce Elena Parmegiani, giornalista di moda e costume di Roma mentre Madrina della serata sarà Claudia Chiari, direttrice editoriale di Celebre Magazine

Sabato 31 ottobre il Roof Garden si trasformerà in un elegante palcoscenico ispirato al glamour senza tempo dei grandi casinò americani, con l’esclusivo Dinner Show Las Vegas capace di unire spettacolo, musica e atmosfera in una serata di grande impatto visivo.

Sabato 5 dicembre è di scena La Dolce Vita, un viaggio nell’Italia degli Anni 50 e 60 attraverso la musica, la danza e il cinema, con uno stile che ha conquistato il mondo.

Le serate, create appositamente per i migliori clienti della Casa da Gioco, sono aperte anche al pubblico. Il costo della cena e spettacolo è fissato in 120 euro a persona. Per info e prenotazioni 388-2448828, www.casinosanremo.it. L’intrattenimento si completa con i grandi tornei: Fair Roulette dal 22 al 24 ottobre, Burraco dal 13 al 15 novembre, WSOP dal 20 al 30 novembre e il torneo di Black Jack dal 18 al 19 dicembre

«Gli eventi del Casinò valorizzano ulteriormente l’offerta turistica, attirando visitatori e regalando serate esclusive che si inseriscono all’interno della ricca programmazione autunnale dell’assessorato, capace di offrire appuntamenti dedicati allo spettacolo per cittadini e turisti. La sinergia tra l’amministrazione comunale e la Casa da Gioco funziona perché consente di fare rete e realizzare iniziative di qualità artistica e di promozione del territorio. L’intera rassegna conferma la capacità di Sanremo di offrire momenti di alto livello, unendo grandi artisti, musica dal vivo e appuntamenti raffinati», afferma l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni.