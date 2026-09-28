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Rudy Smaila, Las Vegas Dinner Show, alta moda e musica: le serate di gala al Casinò di Sanremo
In programma il 3, 10, 31 ottobre e 5 dicembre
Sanremo. Dopo i primi dieci spettacoli da aprile a settembre, dieci serate Sold Out: Matteo Ghione & the Ambassadors, Dario Cassini, Beatle Story, Gabriele Cirilli, Gemelli di Guidonia, e in agosto The Ambassadors Duo, Baluba Shake, Art&Elegance Pole Dance e Acrobatica, Evolution Band e per finire, a settembre, Battle of the Sexes-Comedy Night, il Casinò presenta il programma di spettacoli autunnali che condurrà all’atteso Veglionissimo di Capodanno.
Sabato 3 ottobre inaugura la stagione autunnale del Roof Garden, Rudy Smaila tra i più eleganti e amati protagonisti dello spettacolo italiano, per una serata esclusiva dedicata alla grande musica dal vivo e all’intrattenimento d’autore.
Sabato 10 ottobre alle 20 si festeggia la grande tradizione dell’Alta Moda del Casinò di Sanremo. Sanremo in passerella, serata di gala tra arte, musica e Alta Moda, si apre con l’intenso intervento musicale con il soprano Emanuela Carotenuto, seguito dalla sfilata di alta moda donna e uomo, dalla presentazione delle creazioni di gioielleria, con la precisa regia e coreografia affidata a Stefania Coralluzzo, Premio Moda et Alta Moda Roma. Conduce Elena Parmegiani, giornalista di moda e costume di Roma mentre Madrina della serata sarà Claudia Chiari, direttrice editoriale di Celebre Magazine
Sabato 31 ottobre il Roof Garden si trasformerà in un elegante palcoscenico ispirato al glamour senza tempo dei grandi casinò americani, con l’esclusivo Dinner Show Las Vegas capace di unire spettacolo, musica e atmosfera in una serata di grande impatto visivo.
Sabato 5 dicembre è di scena La Dolce Vita, un viaggio nell’Italia degli Anni 50 e 60 attraverso la musica, la danza e il cinema, con uno stile che ha conquistato il mondo.
Le serate, create appositamente per i migliori clienti della Casa da Gioco, sono aperte anche al pubblico. Il costo della cena e spettacolo è fissato in 120 euro a persona. Per info e prenotazioni 388-2448828, www.casinosanremo.it. L’intrattenimento si completa con i grandi tornei: Fair Roulette dal 22 al 24 ottobre, Burraco dal 13 al 15 novembre, WSOP dal 20 al 30 novembre e il torneo di Black Jack dal 18 al 19 dicembre
«Gli eventi del Casinò valorizzano ulteriormente l’offerta turistica, attirando visitatori e regalando serate esclusive che si inseriscono all’interno della ricca programmazione autunnale dell’assessorato, capace di offrire appuntamenti dedicati allo spettacolo per cittadini e turisti. La sinergia tra l’amministrazione comunale e la Casa da Gioco funziona perché consente di fare rete e realizzare iniziative di qualità artistica e di promozione del territorio. L’intera rassegna conferma la capacità di Sanremo di offrire momenti di alto livello, unendo grandi artisti, musica dal vivo e appuntamenti raffinati», afferma l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni.
«Le atmosfere dei Casinò internazionali attraverso coreografie e danze che ricordano l’euforia di Las Vegas, le accattivanti musiche della Dolce Vita, la professionalità di un artista come Rudy Smaila, l’eleganza di “Sanremo in passere” serata di gala, musica, arte e Alta Moda, costituiscono il punto di forza della proposta d’intrattenimento per i prossimi mesi. Serate di gala dove lo spettacolo si coniuga con cene di grande qualità attraverso la formula del Dinner Show, che coniuga l’esperienza enogastronomica con performance rigorosamente dal vivo di musica, danza e pregiate coreografie. Il Roof Garden dedica ai suoi ospiti spettacoli sempre coinvolgenti, originali ed eleganti, che spaziano nel panorama internazionale e nei più diversi generi della musica d’autore, in format creati appositamente per il Roof Garden. Esperienze che si possono vivere solo al Casinò di Sanremo, dedicate ai nostri migliori clienti ma anche al pubblico che vorrà partecipare. Abbiamo, inoltre, organizzato per gli appassionati tutta una serie di tornei che riguardano i giochi che sappiamo più richiesti: Fair Roulette, Poker, Burraco e il Black Jack. Attendiamo un notevole flusso di iscrizioni per il torneo WSOP World Series Poker che dal 27 al 30 novembre riporterà il poker internazionale a Sanremo Stiamo, inoltre, preparando la festa di Capodanno, che anche per il 2026 sarà glamour ed esclusiva», sottolinea il presidente e amministratore delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco con i consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi.