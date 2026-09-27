RSA di Taggia, riaprono le visite dei parenti dopo la gestione dei casi di scabbia
Gli accessi sono tornati attivi a partire dal pomeriggio di domenica 27 settembre
Taggia. A seguito del completamento con successo di tutte le operazioni di sanificazione ambientale e dei trattamenti profilattici su larga scala effettuati su ospiti e operatori, la Direzione dell’Ospedale di Carità di Taggia ha disposto la ripresa delle visite dei familiari. Gli accessi sono tornati attivi a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre 2026, nel pieno rispetto degli orari prestabiliti dalla struttura.
Per consolidare i risultati ottenuti ed evitare qualsiasi rischio di nuova diffusione, la RSA rimarrà tuttavia in un regime di sorveglianza clinica attiva per le prossime tre settimane. Durante questo periodo di attenzione rigorosa, viene richiesto ai familiari di attenersi ad alcune indicazioni operative fondamentali a tutela della sicurezza:
* Attività assistenziali: Tutte le attività di supporto, inclusi la somministrazione dei pasti e la gestione della biancheria, sono affidate esclusivamente al personale interno della struttura.
* Precauzioni sanitarie: I visitatori sono invitati a prestare la massima attenzione a eventuali sintomi personali riconducibili alla scabbia, astenendosi dal recarsi in visita in caso di manifestazioni sospette.
* Modalità di accesso: Le visite si svolgono negli orari consueti e i familiari possono trascorrere del tempo con i propri cari rimanendo esclusivamente presso il piano di appartenenza dell’ospite, con la possibilità di usufruire anche degli spazi esterni presenti su entrambi i piani.