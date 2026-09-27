RSA di Taggia, riaprono le visite dei parenti dopo la gestione dei casi di scabbia

Taggia. A seguito del completamento con successo di tutte le operazioni di sanificazione ambientale e dei trattamenti profilattici su larga scala effettuati su ospiti e operatori, la Direzione dell’Ospedale di Carità di Taggia ha disposto la ripresa delle visite dei familiari. Gli accessi sono tornati attivi a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre 2026, nel pieno rispetto degli orari prestabiliti dalla struttura.