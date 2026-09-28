Riviera Trasporti taglia gli integrativi ai 21 lavoratori in causa: nuova miccia nella vertenza

Imperia. Riviera Trasporti riapre il fronte più delicato della vertenza con i lavoratori sugli integrativi aziendali. Con una comunicazione datata 23 settembre e firmata dall’amministratore unico Marco Prestileo, l’azienda ha informato il personale interessato dall’interruzione dell’applicazione dell’accordo aziendale del 23 febbraio 2015. Tradotto: già dal cedolino di settembre scatterà un adeguamento della retribuzione, con la disapplicazione delle voci economiche oggetto del lungo contenzioso ancora pendente, che era stato rinviato dalla Cassazione in Corte d’Appello.

Una decisione destinata ad avere effetti diretti sulle buste paga dei dipendenti coinvolti. Secondo quanto riferito dai lavoratori, le differenze non riconosciute ammonterebbero a una cifra compresa tra i 250 e i 400 euro mensili, a seconda delle singole posizioni. Una somma pesante, soprattutto per chi da anni porta avanti una causa nata proprio attorno al trattamento economico aziendale e alla contestata applicazione degli accordi di secondo livello.

La lettera, protocollo 2358, richiama i giudizi riuniti n.r.g. 12/2026 e 14/2026 pendenti davanti alla Corte d’Appello di Genova, sezione lavoro, e l’ordinanza n. 27735/2025 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che ha cassato la sentenza n. 524/2019. RT motiva la decisione anche con l’esito dell’udienza del 4 giugno scorso e con il rinvio della causa al prossimo 15 ottobre. «Nelle more della definizione dei giudizi riuniti», scrive l’azienda, la società «si è determinata ad interrompere l’applicazione dell’accordo aziendale del 23.02.2015».

Una formula tecnica che però, per i 21 lavoratori ancora impegnati nella battaglia legale, ha un peso molto concreto: la riduzione immediata delle spettanze in busta paga prima che il giudizio di rinvio sia arrivato a conclusione. È questo il punto contestato dai dipendenti, secondo i quali RT starebbe anticipando gli effetti della Cassazione senza attendere la nuova pronuncia della Corte d’Appello.

La vicenda nasce anni fa, quando Riviera Trasporti modificò il quadro degli accordi aziendali e una parte del personale decise di non accettare il nuovo assetto, rivolgendosi al giudice del lavoro. I ricorrenti, inizialmente circa 150 e oggi ridotti a 21, avevano ottenuto due pronunce favorevoli, in primo e in secondo grado. Poi è arrivato il pronunciamento della Cassazione, che ha cassato la sentenza favorevole ai lavoratori e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Genova.

Secondo la lettura dei lavoratori, però, la Cassazione non avrebbe chiuso definitivamente la partita. Il nodo non sarebbe l’intero impianto del contratto integrativo, ma alcune voci specifiche, come l’indennità di turno. La Suprema Corte avrebbe rinviato il fascicolo ai giudici genovesi per verificare se, nella formazione e nell’applicazione del nuovo accordo, vi sia stata o meno mala fede da parte aziendale.

È proprio qui che si concentra la frattura. I lavoratori sostengono di non aver mai firmato l’accordo alla base della nuova disciplina, perché la firma avrebbe comportato, di fatto, la rinuncia a contestare in tribunale la correttezza della nuova situazione. L’accordo, affermano, fu sottoscritto soltanto da una parte del personale e poi applicato a tutti, con l’eccezione dei ricorrenti, che vennero già allora riportati al solo contratto nazionale fino alla prima sentenza favorevole.

Non solo. Tra il 2015 e il 2019 l’azienda avrebbe già adottato una linea analoga, sospendendo le voci economiche poi riconosciute nei successivi gradi di giudizio. Proprio per quel periodo, secondo la loro ricostruzione, RT doveva ancora restituire importi di natura simile a quelli oggi nuovamente messi in discussione. Un precedente che, per i ricorrenti, rende ancora più grave la scelta di intervenire subito sulle buste paga, prima della definizione del giudizio di rinvio. Da parte dei dipendenti viene richiamato anche il principio secondo cui gli accordi aziendali, una volta adottati e applicati in azienda, non possono essere utilizzati in modo selettivo per penalizzare chi ha scelto di far valere le proprie ragioni davanti al giudice. È una lettura che sarà ora al centro del nuovo passaggio davanti alla Corte d’Appello, insieme al tema della buona fede nella gestione dell’intera vicenda contrattuale.