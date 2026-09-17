Riva Ligure unita ai donatori di sangue: la cittadinanza onoraria alla Fidas

Riva Ligure. Riva Ligure rende omaggio ai donatori di sangue conferendo la cittadinanza onoraria alla Fidas . La cerimonia è in programma martedì 22 settembre alle 21 in piazza Matteotti, dove tornerà il tradizionale consiglio comunale straordinario e solenne organizzato per la festa patronale di San Maurizio.

A ricevere dalle mani del sindaco Giorgio Giuffra la chiave della città sarà il presidente nazionale Giovanni Musso. È la prima volta che la Federazione italiana associazioni donatori di sangue ottiene questa onorificenza. All’appuntamento sono stati invitati i capigruppo e le delegazioni della provincia di Imperia. Il riconoscimento valorizza l’impegno dei volontari nella raccolta del sangue e nell’opera di sensibilizzazione portata avanti sul territorio. Per il gruppo rivese rappresenta anche un’occasione per far conoscere maggiormente l’associazione e avvicinare nuovi donatori.