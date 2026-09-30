Rischio incendi, scatta il divieto di accendere fuochi: le ordinanze in diversi Comuni dell’estremo Ponente

Soldano. Il rischio di incendi boschivi torna a preoccupare il Ponente ligure e diversi Comuni corrono ai ripari rafforzando le misure di prevenzione. Dopo Seborga e Dolceacqua, che avevano già adottato le rispettive ordinanze, il divieto di accensione dei fuochi è stato disposto anche a Soldano, Vallebona, Perinaldo, San Biagio della Cima, Camporosso, Pigna, Airole e Olivetta San Michele. Analoga ordinanza sarà presto firmata anche a Bordighera.

I provvedimenti sono stati adottati dai sindaci in deroga al decreto della Regione Liguria che aveva stabilito la cessazione, a partire dal 21 settembre, dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio regionale.

A pesare sulla decisione sono anche le condizioni del territorio e gli episodi registrati proprio nelle ore successive alla revoca del divieto regionale. Le ordinanze richiamano, in particolare, gli incendi divampati a Ventimiglia, in località Trucco, e a Pigna, in località Ouri, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Ventimiglia.

Nell’estremo Ponente, a differenza di altre zone della Liguria, come il Savonese e il Genovese, le precipitazioni non sono state sufficienti a ridurre in maniera significativa il rischio. Restano infatti ampie aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione secca e facilmente infiammabile, con condizioni che possono favorire la propagazione delle fiamme.

Le ordinanze prevedono il divieto assoluto di accensione di fuochi e di qualsiasi attività che possa determinare o favorire l’innesco o la propagazione di incendi. Stop, quindi, anche all’incenerimento di residui vegetali provenienti da orti, giardini, terreni agricoli e attività di manutenzione del verde, anche negli orari che normalmente sarebbero consentiti dai regolamenti comunali. Il divieto riguarda inoltre tutte quelle attività, lavorazioni o condotte che, considerate le condizioni ambientali, possano rappresentare una possibile fonte di innesco, con particolare attenzione alle aree boscate, cespugliate e a quelle caratterizzate dalla presenza di vegetazione secca.

Si tratta di misure definite «locali, temporanee e cautelative», adottate dai singoli Comuni sulla base delle specifiche condizioni di rischio rilevate sul territorio.

Il divieto resterà in vigore fino alla cessazione delle condizioni di rischio che ne hanno determinato l’adozione, oppure fino all’eventuale emanazione di un successivo provvedimento di revoca o modifica.