Rischio alto di incendi boschivi, a Dolceacqua torna il divieto assoluto di accendere fuochi

Dolceacqua . Torna il divieto assoluto di accensione di fuochi su tutto il territorio comunale di Dolceacqua. A stabilirlo è l’ordinanza firmata oggi dal vicesindaco Giorgio Lamberti, a fronte del perdurare dell’ assenza di precipitazioni e del conseguente rischio di incendi boschivi .

Il provvedimento interviene dopo che la Regione Liguria , con decreto del 18 settembre scorso, aveva disposto la cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio regionale a partire dalle dal 21 settembre.

Una decisione che, alla luce delle condizioni meteorologiche attuali, il Comune di Dolceacqua ha ritenuto necessario derogare. Nell’ordinanza viene infatti evidenziato come il «perdurare dell’assenza di precipitazioni sul territorio della provincia di Imperia, e in particolare a Dolceacqua, comporti ancora un concreto pericolo di innesco di incendi boschivi».

A pesare sulla decisione anche gli episodi verificatisi proprio nel primo giorno successivo alla revoca del divieto regionale. L’ordinanza richiama infatti gli incendi sviluppatisi a Ventimiglia, in località Trucco, e a Pigna, in località Ouri, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Ventimiglia .

Per questo motivo il Comune ha disposto il divieto assoluto di accensione di fuochi o di mettere in atto qualsiasi azione che possa creare pericolo di innesco di incendio su tutto il territorio comunale.

Il provvedimento, adottato per tutelare la pubblica e privata incolumità, è stato trasmesso alle forze dell’ordine, incaricate dei controlli e della vigilanza sul rispetto dell’ordinanza.