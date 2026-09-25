Riqualificazione waterfront di corso Trento Trieste, giunta approva quadro esigenziale
L’obiettivo è quello di una valorizzazione del patrimonio pubblico volta ad uno sviluppo turistico ed economico,
una fruizione collettiva degli spazi, un miglioramento dei servizi
Sanremo. Nuovo passo in avanti nell’iter amministrativo legato alla riqualificazione del waterfront compreso tra il Porto Vecchio e Portosole. La giunta comunale ha infatti approvato il quadro esigenziale, comprendente gli indirizzi strategici per il futuro DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) relativo a corso Trento Trieste.
Si tratta di un’area importante per la quale il Comune stabilisce le linee strategiche per una visione unitaria e armonica di tutto il lungomare. L’obiettivo è quello di una valorizzazione del patrimonio pubblico volta ad uno sviluppo turistico ed economico,
una fruizione collettiva degli spazi, un miglioramento dei servizi. Una riqualificazione urbana e ambientale che possa quindi rafforzare la connessione tra il tessuto urbano e il sistema portuale cittadino.
«Il quadro esigenziale è il documento di riferimento, per fornire agli uffici competenti gli indirizzi su cui si baseranno le future valutazioni tecniche, economiche, ambientali e amministrative – spiega l’assessore Lucia Artusi – Su queste strategie si dovrà basare il successivo DOCFAP, nell’esame delle proposte di intervento, secondo una visione unitaria dell’intero waterfront compreso tra il Porto Vecchio e Portosole».