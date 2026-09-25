Riqualificazione waterfront di corso Trento Trieste, giunta approva quadro esigenziale

Sanremo . Nuovo passo in avanti nell’iter amministrativo legato alla riqualificazione del waterfront compreso tra il Porto Vecchio e Portosole. La giunta comunale ha infatti approvato il quadro esigenziale, comprendente gli indirizzi strategici per il futuro DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) relativo a corso Trento Trieste.

Si tratta di un’area importante per la quale il Comune stabilisce le linee strategiche per una visione unitaria e armonica di tutto il lungomare. L’obiettivo è quello di una valorizzazione del patrimonio pubblico volta ad uno sviluppo turistico ed economico,

una fruizione collettiva degli spazi, un miglioramento dei servizi. Una riqualificazione urbana e ambientale che possa quindi rafforzare la connessione tra il tessuto urbano e il sistema portuale cittadino.